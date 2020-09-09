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США предупредили о санкциях против Минска из-за ситуации с Колесниковой

09.09.2020 06:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон совместно с партнерами рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает Reuters.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси, — заявил Помпео.

По его словам, Вашингтон глубоко обеспокоен сообщениями о происходящем в отношении Колесниковой и других членов Координационного совета белорусской оппозиции, в том числе Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Госсекретарь призвал власти Беларуси прекратить насилие в отношении своего народа, освободить всех задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, а также «вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».

О похищении Колесниковой стало известно 7 сентября. По данным Координационного совета оппозиции, ее, а также пресс-секретаря Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова похитили неизвестные в центре Минска.

На следующий день Агентство телевизионных новостей Беларуси сообщило о задержании Колесниковой на границе с Украиной. По данным телеканала, Кравцов и Родненков вытолкнули Колесникову из машины, а сами пересекли границу. Также было опубликовано обращение Кравцова о решении покинуть республику, которое, по данным канала «Беларусь 1», обнаружили на его телефоне, найденном на месте происшествия.

Позднее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Родненков и Кравцов были насильно выдворены из Беларуси. Он отмечал, что Колесникову выдворить не удалось, потому что она «предприняла действия по предотвращению ее перемещения». «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные на источники сообщал, что Колесникова порвала свой паспорт. Официальный представитель Погранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил РБК, что во время прохождения белорусско-украинской границы у Колесниковой было все в порядке с паспортом.

Как сообщили в штабе незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, в настоящее время Колесникова находится в Мозырском погранотряде Гомельской области.

 
Теги: Новости, Новости Беларуси
 
 
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