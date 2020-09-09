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США предупредили о санкциях против Минска из-за ситуации с Колесниковой
09.09.2020 06:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон совместно с партнерами рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Минска в связи с ситуацией вокруг члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает
— США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси, — заявил Помпео.
По его словам, Вашингтон глубоко обеспокоен сообщениями о происходящем в отношении Колесниковой и других членов Координационного совета белорусской оппозиции, в том числе Антона Родненкова и Ивана Кравцова.
Госсекретарь призвал власти Беларуси прекратить насилие в отношении своего народа, освободить всех задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, а также «вступить в конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества».
О похищении Колесниковой
На следующий день Агентство телевизионных новостей Беларуси сообщило
Позднее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Родненков и Кравцов были насильно выдворены из Беларуси. Он отмечал, что Колесникову выдворить не удалось, потому что она «предприняла действия по предотвращению ее перемещения». «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные на источники сообщал, что Колесникова порвала свой паспорт. Официальный представитель Погранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил РБК, что во время прохождения белорусско-украинской границы у Колесниковой было все в порядке с паспортом.
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Вашингтон вместе с союзниками рассматривает новые санкции в отношении властей Белоруссии из-за эпизода с Марией Колесниковой, которая была похищена в центре...
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