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На продажу выставлены новые квартиры в доме №35 в д. Копище. Цена "квадрата" - 3250 рублей
09.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В свежем номере газеты «Звязда» опубликовано дополнение в проектную декларацию по дому №35 с подземной гараж-стоянкой в деревне Копище. В продаже появились еще две квартиры. Цена прежняя – 3250 рублей.
Что продают и за сколько
Дополнение касается проектной декларации,
К долевому строительству приглашаются граждане (включая индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) без использования государственной поддержки и (или) ограничения прибыли застройщика. Прием и регистрация заявлений на заключение договора начиная с первого рабочего дня, следующего за днем опубликования настоящей декларации, в порядке живой очереди.
Отметим, что «застройщик вправе изменить цену договора (цену объекта долевого строительства) в случаях изменения прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства объекта строительства и дополнительный срок строительства при продлении нормативного срока строительства в установленном законодательством порядке в случае отсутствия вины застройщика, а также изменения законодательства об уплате косвенных налогов в указанные сроки, если они оказали влияние на цену договора (цену объекта долевого строительства)».
О доме
Дом №35 одноподъездный, 25-этажный. Конструктив здания – монолитный железобетон. Новостройка возводится по индивидуальному проекту. В доме запроектировано 148 квартир, в том числе 51 — однокомнатная, 72 — двухкомнатные и 25 — трехкомнатных. На первом этаже находятся два встроенных помещения административного назначения с отдельными входами. Встроенно-пристроенная гараж-стоянка рассчитана на 46 машиномест и располагается в уровне подвала дома. Высота потолков в новостройке – 2,7 метра. Застройщик - ООО «СИ-трейдинг». В новостройке нет квартир, при заключении договоров по которым должно отдаваться предпочтение гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Справочно
В 2018 году
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В свежем номере газеты «Звязда» опубликовано дополнение в проектную декларацию по дому №35 с подземной гараж-стоянкой в деревне Копище. В продаже появились еще...
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