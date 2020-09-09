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На продажу выставлены новые квартиры в доме №35 в д. Копище. Цена "квадрата" - 3250 рублей

09.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В свежем номере газеты «Звязда» опубликовано дополнение в проектную декларацию по дому №35 с подземной гараж-стоянкой в деревне Копище. В продаже появились еще две квартиры. Цена прежняя – 3250 рублей.

На продажу выставлены новые квартиры в доме №35 в д. Копище. Цена "квадрата" - 3250 рублей

Что продают и за сколько

Дополнение касается проектной декларации, вышедшей в марте 2020 года. Тогда в строящемся доме №35 к долевому строительству предлагали 13 квартир (5 однокомнатных и 8 двухкомнатных) по цене от 3250 до 3500 за «квадрат» при 100% оплате договора. Согласно дополнениям, на продажу выставлены еще две «двушки» площадью 56,46 и 61,68 кв. метра. Стоимость «квадрата» общей площади квартиры сохранилась – 3 250 рублей при 100 % оплате цены договора.

На продажу выставлены новые квартиры в доме №35 в д. Копище. Цена "квадрата" - 3250 рублей

К долевому строительству приглашаются граждане (включая индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) без использования государственной поддержки и (или) ограничения прибыли застройщика. Прием и регистрация заявлений на заключение договора начиная с первого рабочего дня, следующего за днем опубликования настоящей декларации, в порядке живой очереди.

Отметим, что «застройщик вправе изменить цену договора (цену объекта долевого строительства) в случаях изменения прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства объекта строительства и дополнительный срок строительства при продлении нормативного срока строительства в установленном законодательством порядке в случае отсутствия вины застройщика, а также изменения законодательства об уплате косвенных налогов в указанные сроки, если они оказали влияние на цену договора (цену объекта долевого строительства)».


На продажу выставлены новые квартиры в доме №35 в д. Копище. Цена "квадрата" - 3250 рублей

О доме

Дом №35 одноподъездный, 25-этажный. Конструктив здания – монолитный железобетон. Новостройка возводится по индивидуальному проекту. В доме запроектировано 148 квартир, в том числе 51 — однокомнатная, 72 — двухкомнатные и 25 — трехкомнатных. На первом этаже находятся два встроенных помещения административного назначения с отдельными входами. Встроенно-пристроенная гараж-стоянка рассчитана на 46 машиномест и располагается в уровне подвала дома. Высота потолков в новостройке – 2,7 метра. Застройщик - ООО «СИ-трейдинг». В новостройке нет квартир, при заключении договоров по которым должно отдаваться предпочтение гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На продажу выставлены новые квартиры в доме №35 в д. Копище. Цена "квадрата" - 3250 рублей
На продажу выставлены новые квартиры в доме №35 в д. Копище. Цена "квадрата" - 3250 рублей

Справочно

В 2018 году новостройке был предписан снос, так как строительство признали самовольным. Однако дольщики написали петицию в Администрацию Президента, с просьбой не сносить объект долевого строительства, и смогли «отбить» свой дом. Вскоре застройщик возобновил работы на площадке.

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В свежем номере газеты «Звязда» опубликовано дополнение в проектную декларацию по дому №35 с подземной гараж-стоянкой в деревне Копище. В продаже появились еще...
 
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