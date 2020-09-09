К долевому строительству приглашаются граждане (включая индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) без использования государственной поддержки и (или) ограничения прибыли застройщика. Прием и регистрация заявлений на заключение договора начиная с первого рабочего дня, следующего за днем опубликования настоящей декларации, в порядке живой очереди.

Отметим, что «застройщик вправе изменить цену договора (цену объекта долевого строительства) в случаях изменения прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства объекта строительства и дополнительный срок строительства при продлении нормативного срока строительства в установленном законодательством порядке в случае отсутствия вины застройщика, а также изменения законодательства об уплате косвенных налогов в указанные сроки, если они оказали влияние на цену договора (цену объекта долевого строительства)».