Тихановская: Протесты в Беларуси никогда не были нацелены против России

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская выступила с очередным обращением. В этот раз оно адресовано россиянам и опубликовано в ее телеграм-канале.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, они останутся такими и впредь, — отметила Тихановская. — К сожалению, российская пропаганда максимально пытается исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко.

(Будет дополнено)