|
Тихановская: Протесты в Беларуси никогда не были нацелены против России
09.09.2020 09:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская выступила с очередным обращением. В этот раз оно адресовано россиянам и
— Народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, они останутся такими и впредь, — отметила Тихановская. — К сожалению, российская пропаганда максимально пытается исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко.
(Будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, они останутся такими и впредь, - отметила Тихановская. - К сожалению, российская...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)