Член Координационного штаба Максим Знак недоступен, он успел написать, что в штабе «маски»

Источник материала: Tut.by

Телефон члена Координационного совета Максима Знака недоступен, он успел написать коллегам из Совета, что кто-то пришел в штаб Бабарико, где он находился, и слово «маски».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу «похоже кто-то к нам пришел» отключился, и написал слово «маски».

Сейчас он недоступен, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов.

Очевидцам удалось сфотографировать задержание Максима Знака.



Фото: телеграм-канал «МотолькоПомоги»

Максим Знак — один из двух членов президиума Координационного совета, остававшихся на свободе и в Беларуси. Пять из семи человек либо задержаны, либо насильно вывезены за границу.