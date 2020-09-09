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Член Координационного штаба Максим Знак недоступен, он успел написать, что в штабе «маски»
09.09.2020 09:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телефон члена Координационного совета Максима Знака недоступен, он успел написать коллегам из Совета, что кто-то пришел в штаб Бабарико, где он находился, и слово «маски».
— В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу «похоже кто-то к нам пришел» отключился, и написал слово «маски».
Очевидцам удалось сфотографировать задержание Максима Знака.
Максим Знак — один из двух членов президиума Координационного совета, остававшихся на свободе и в Беларуси. Пять из семи человек либо задержаны, либо насильно вывезены за границу.
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Телефон члена Координационного совета Максима Знака недоступен, он успел написать коллегам из Совета, что кто-то пришел в штаб Бабарико, где он находился, и слово...
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