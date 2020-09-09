Лукашенко пообещал удивить неопубликованной частью разговора «Ника и Майка»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко настаивает на подлинности записи. По мнению белорусских спецслужб, в «перехваченном» разговоре участвуют «не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту это американцы». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный редактор Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Александром Лукашенко.



Фото: president.gov.by

— Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. «Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьезная история, и это не мы придумали. Мы развернули станцию в Гродно (станция радиоэлектронной разведки), она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы ее перехватили. Это только кусочек этой пленки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать?», — передал содержание беседы с российскими журналистами Роман Бабаян. — Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: «тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди».

По рассказам журналистов, Александр Лукашенко настаивает на подлинности записи. По мнению белорусских спецслужб, в «перехваченном» разговоре участвуют «не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту это американцы».

Напомним, 4 сентября в Минск приехала российская делегация во главе с премьером Михаилом Мишустиным. Александр Лукашенко рассказал российскому премьеру о перехвате белорусскими спецслужбами разговора «Варшавы с Берлином», который якобы доказывает, что отравление Алексея Навального, случившееся за две недели до этого, — мистификация, призванная «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».

4 сентября этот разговор был опубликован в виде аудиозаписи сразу с русской озвучкой: абоненты «Ник» и «Майк» обсуждают, готовы ли «материалы по Навальному», а один из собеседников признается, что дела у Варшавы в Беларуси «не очень». Запись вызвала у многих экспертов и обывателей скепсис, а часто и улыбку, так что фразы о «крепком орешке», профессионализме и организованности, а также верности белорусских чиновников и военных Лукашенко тут же стали поводом для шуток.