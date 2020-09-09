$79 380 за «двушку». «СИ-трейдинг» внес дополнения в проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске

ООО «СИ-трейдинг» внес дополнения в проектную декларацию, опубликованную в газете «Звязда» от 27.08.2020 № 166 (29280). Согласно документу, в продаже появилась одна двухкомнатная квартира. Площадь «двушки» - 56,7 кв. метра, цена «квадрата» - $1400 при 100 % оплате цены договора. Стоимость всей квартиры эквивалентна $79 380.

По условиям договора, сумма вносится в рублях по курсу Нацбанка на день платежа. Квартира продается на коммерческой основе, без использования государственной поддержки и ограничения прибыли застройщика. Прием и регистрация заявлений будет осуществляется не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования настоящей декларации, в порядке очереди.