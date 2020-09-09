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$79 380 за «двушку». «СИ-трейдинг» внес дополнения в проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске
09.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце августа 2020 года «СИ-трейдинг»
ООО «СИ-трейдинг» внес дополнения в проектную декларацию, опубликованную в газете «Звязда» от 27.08.2020 № 166 (29280). Согласно документу, в продаже появилась одна двухкомнатная квартира. Площадь «двушки» - 56,7 кв. метра, цена «квадрата» - $1400 при 100 % оплате цены договора. Стоимость всей квартиры эквивалентна $79 380.
По условиям договора, сумма вносится в рублях по курсу Нацбанка на день платежа. Квартира продается на коммерческой основе, без использования государственной поддержки и ограничения прибыли застройщика. Прием и регистрация заявлений будет осуществляется не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования настоящей декларации, в порядке очереди.
Напомним, жилой дом «Гастелло Резиденс» возводится недалеко от Парка Победы в Минске. Помимо жилья здесь запроектирована гостиница на 12 номеров, 5 административных помещений и гараж стоянка на 199 машино-мест. Дом 10-ти этажный, рассчитан на 186 квартир (112 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 49 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных). Помещения будут сдаваться с частичной внутренней отделкой.
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$79 380 за «двушку». «СИ-трейдинг» внес дополнения в проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске
В конце августа 2020 года «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске. Тогда на продажу были выставлены 16 квартир (10...
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