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$79 380 за «двушку». «СИ-трейдинг» внес дополнения в проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске

09.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В конце августа 2020 года «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске. Тогда на продажу были выставлены 16 квартир (10 «однушек», 5 «трешек» и 1 «четырешка»). Сегодня в продаже появилась еще и «двушка». Информация об этом опубликована в свежем номере газеты «Звязда».

380 за «двушку». «СИ-трейдинг» внес дополнения в проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске

ООО «СИ-трейдинг» внес дополнения в проектную декларацию, опубликованную в газете «Звязда» от 27.08.2020 № 166 (29280). Согласно документу, в продаже появилась одна двухкомнатная квартира. Площадь «двушки» - 56,7 кв. метра, цена «квадрата» - $1400 при 100 % оплате цены договора. Стоимость всей квартиры эквивалентна $79 380.

По условиям договора, сумма вносится в рублях по курсу Нацбанка на день платежа. Квартира продается на коммерческой основе, без использования государственной поддержки и ограничения прибыли застройщика. Прием и регистрация заявлений будет осуществляется не ранее чем через 5 календарных дней после опубликования настоящей декларации, в порядке очереди.

380 за «двушку». «СИ-трейдинг» внес дополнения в проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске

Напомним, жилой дом «Гастелло Резиденс» возводится недалеко от Парка Победы в Минске. Помимо жилья здесь запроектирована гостиница на 12 номеров, 5 административных помещений и гараж стоянка на 199 машино-мест. Дом 10-ти этажный, рассчитан на 186 квартир (112 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 49 трехкомнатных и 9 четырехкомнатных). Помещения будут сдаваться с частичной внутренней отделкой.

380 за «двушку». «СИ-трейдинг» внес дополнения в проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске
380 за «двушку». «СИ-трейдинг» внес дополнения в проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске

380 за «двушку». «СИ-трейдинг» внес дополнения в проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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В конце августа 2020 года «СИ-трейдинг» опубликовал проектную декларацию по дому «Гастелло Резиденс» в Минске. Тогда на продажу были выставлены 16 квартир (10...
 
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