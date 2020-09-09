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Актуальные курсы: за сколько продают валюту белорусские банки в среду
09.09.2020 11:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Столичные банки утром в среду предлагают доллар по курсу от 2,646 рубля, евро - от 3,115 рубля, а российский рубль - от 3,468 белорусского рубля, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Торги на на Белорусской валютно-фондовой бирже начались в среду с незначительного ослабления рубля к доллару и роста по отношению к евро и российскому рублю. Сохранится ли эта тенденция до конца торгов, пока не ясно. Однако уже сейчас банки Минска начали менять курс валют.
Купить доллар по 2,646 рубля можно в обменниках банка "Решение". Курс 2,647 рубля предлагает БСБ-Банк, 2,649 рубля - Паритетбанк. В остальных банках купить американскую валюту можно по курсу от 2,65 до 2,7 рубля.
Лучший курс евро установлен в некоторых отделениях банка "Решение" - 3,115 рубля. В обменниках БСБ-Банка и Паритетбанка евро продают по 3,118 рубля, в БНБ-Банке, РРБ-Банке и Белгазпромбанке - по 3,12 рубля. В других банках курс евро варьируется от 3,121 до 3,18 рубля.
Выгоднее всего покупать российский рубль в БСБ-Банке, где установлен курс 3,468 белорусского рубля за сотню. В БНБ-Банке и МТБанке просят 3,47 белорусского рубля за сотню российских. По 3,472 российскую валюту предлагают в отделениях Белинвестбанка и Паритетбанка. Также российский рубль можно приобрести по курсу от 3,473 до 3,57 белорусских рубля за сотню.
Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться. Нацбанк установит официальный курс валют корзины только после окончания торгов.
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с незначительного ослабления белорусского рубля к доллару и укрепления к евро и российскому рубля.
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