ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к Беларуси и Союзному государству

Источник материала: Tut.by

Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) говорят о том, что отношение к Беларуси у большинства россиян остается дружественным, но выросло число тех, кто считает, что двусторонние связи ухудшаются. Результаты социологического исследования, посвященного отношениям России и Беларуси, опубликованы на официальном сайте центра.





Оценивая отношения двух стран, 20% опрошенных россиян назвали их дружественными, 20% — добрососедскими (что на 7 процентных пунктов больше, чем в начале августа), а 20% считают их «нормальными, спокойными».

На 6 процентных пунктов — до 16% — сократилась доля тех, кто считает отношения России и Беларуси прохладными. Напряженными они кажутся 11% россиян, а враждебными их считает только 1%. Причем 9% опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.

Насчет динамики двусторонних отношений почти половина опрошенных (49%) считает, они остались прежними — тот же показатель был и в январе 2019 года. А вот об ухудшении отношений заявили 32% россиян, что на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Улучшение наблюдает только 8% — в январе 2019 года его видели 14% опрошенных.

Доля тех, кто знает о существовании Союзного государства выросла на 8% с начала года и составила 57% опрошенных, а 16% даже говорят, что хорошо осведомлены о нем. А вот никогда не слышали о нем 43% россиян, причем больше половины из них — молодежь (58% — респонденты 18−24 лет, 54% — респонденты 25−35 лет).

Тех, кто считает, что Союзное государство совсем не нужно, а следует поддерживать добрососедские отношения с Беларусью как с другими странами по данным опроса стало меньше на 5% по сравнению с январем прошлого года (всего 43%). Почти столько же опрошенных поддерживают объединение двух государств: на равноправной основе — 22%, а вхождение нашей страны в состав России на правах одного или нескольких субъектов — 17%.