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Мария Колесникова задержана, она в СИЗО на Володарского
09.09.2020 12:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на Володарского, сообщил TUT.BY отец Марии Александр Колесников.
— Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — сказал Колесников.
Напомним, вчера Марию Колесникову
Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.
Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк,
По данному факту
Ранее и Колесникова, и увезенный силовиками сегодня Максим Знак были в статусе свидетелей по этому делу.
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Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на Володарского, сообщил TUT.BY отец Марии Александр Колесников.
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