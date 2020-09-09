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Лукашенко назначил нового генерального прокурора Беларуси
09.09.2020 12:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора Беларуси. Им стал Андрей Швед, экс-председатель госкомитета судебных экспертиз. Об этом
Андрею Шведу 47 лет, он выходец из Гомельской области. Окончил БГУ, после чего два года работал в прокуратуре Минска, затем перешел на повышение в Генпрокуратуру.
С 2006 по 2010 год работал начальником юридического управления Государственного секретариата Совбеза Беларуси, затем год занимал пост заместителя генерального прокурора. В 2012 году занял пост первого заместителя председателя Следственного комитета, а через год стал председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.
Кандидат юридических наук, доцент. Награжден орденом Почета и орденом Отечества III степени.
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Им стал Андрей Швед, экс-председатель госкомитета судебных экспертиз.
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