Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора Беларуси. Им стал Андрей Швед, экс-председатель госкомитета судебных экспертиз. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».



Андрей Швед. Фото: пресс-служба госкомитета судебных экспертиз

Андрею Шведу 47 лет, он выходец из Гомельской области. Окончил БГУ, после чего два года работал в прокуратуре Минска, затем перешел на повышение в Генпрокуратуру.

С 2006 по 2010 год работал начальником юридического управления Государственного секретариата Совбеза Беларуси, затем год занимал пост заместителя генерального прокурора. В 2012 году занял пост первого заместителя председателя Следственного комитета, а через год стал председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Кандидат юридических наук, доцент. Награжден орденом Почета и орденом Отечества III степени.