ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил нового генерального прокурора Беларуси

09.09.2020 12:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора Беларуси. Им стал Андрей Швед, экс-председатель госкомитета судебных экспертиз. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого».


Андрей Швед. Фото: пресс-служба госкомитета судебных экспертиз

Андрею Шведу 47 лет, он выходец из Гомельской области. Окончил БГУ, после чего два года работал в прокуратуре Минска, затем перешел на повышение в Генпрокуратуру.

С 2006 по 2010 год работал начальником юридического управления Государственного секретариата Совбеза Беларуси, затем год занимал пост заместителя генерального прокурора. В 2012 году занял пост первого заместителя председателя Следственного комитета, а через год стал председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Кандидат юридических наук, доцент. Награжден орденом Почета и орденом Отечества III степени.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Им стал Андрей Швед, экс-председатель госкомитета судебных экспертиз.
 
Новости дня
Новости экономики
 
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к Беларуси и Союзному государству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика