«Как только президентский вертолет поднялся, они побежали». Лукашенко объяснил свое появление с автоматом

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в интервью российским журналистам рассказал, почему люди возле Дворца независимости 23 августа разошлись до того, как он вышел с автоматом.



Фото: president.gov.by

Он рассказал, что в тот день в различных телеграм-каналах появилась информация, что он с семьей сбежал из страны.

— Вы на моем месте, какие ваши действия? — спросил он у журналистов.

— Показал бы, что я на месте, — ответил один из них.

— И я показал, что я на месте. И я не трус. И я не боюсь.

Затем Лукашенко подробнее рассказал о том дне.

— У меня во Дворце независимости ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске, со всех камер. Вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали и Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах, буквально в двух километрах у меня вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, они побежали. Они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, что происходит. Но какая-то кучка боевиков осталась.

Он рассказал, что его сопровождали три человека из службы безопасности и за ним «увязались антитеррористическое подразделение», тоже «3−4 человека», а также его сын Николай.

— Я продемонстрировал, что я здесь, что мои дети здесь, хотя мой пресс-секретарь (Наталья Эйсмонт. — Прим. TUT.BY) бежала со мной, чтобы я не выходил — а вдруг снайпер?

Он сказал, что не мог не выйти и не поблагодарить силовиков — «этих ребят, которые стояли там в цепочке и достойно себя вели».

Напомним, 23 августа по всей Беларуси вновь прошли акции протеста, традиционно самой массовой из них стало шествие в Минске. Возле Дворца независимости их встретил заслон ОМОНа. Люди, дойдя до него, проскандировали лозунги и разошлись.

После этого из резиденции вышел Александр Лукашенко с автоматом, рядом с ним шел его 15-летний сын Николай: в камуфляжной форме, бронежилете и тоже с автоматом. Подойдя к омоновцам, Александр Лукашенко назвал их «красавцами», после чего ему зааплодировали.