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Исчезновение Марии Колесниковой. Что (не)известно на данный момент
09.09.2020 13:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Только на третьи сутки после исчезновения Марии Колесниковой появилась информация о ее местонахождении. Ранее от ее соратников и официальных органов поступала противоречивая информация. На третьи сутки после ее исчезновения стало известно, что она находится в СИЗО № 1. Что еще известно к этому моменту?
Как и когда исчезла Мария Колесникова
Член Координационного совета Мария Колесникова пропала утром 7 сентября. Свидетель рассказала, что недалеко от Национального художественного музея неизвестные люди усадили ее в микроавтобус и куда-то увезли.
В первые часы после случившегося в МВД Минска задержали и увезли неизвестные">сообщали, что не имеют информации о задержании представителей Координационного совета, включая саму Колесникову. То же говорили в Комитете госконтроля и Следственном комитете.
Весь день не было информации о местонахождении Марии Колесниковой, и вечером родные
Что сообщалось после ее исчезновения
Утром 8 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский
Примерно в это же время в телеграм-канале телеканала «Беларусь 1»
Вскоре после первого сообщения официальный представитель Госпогранкомитета заявил, что Мария была задержана на границе.
— После оформления транспортное средство — BMW — Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я, —
Госпогранслужба Украины давала информацию о том, что украинскую границу она не проходила.
Еще через несколько часов в штабе Виктора Бабарико
В Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257) на вопрос TUT.BY о том, находится ли там Мария, заявили, что не уполномочены давать комментарии по телефону. Официальный представитель Госпогранкомитета также не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Вечером 8 сентября члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов дали пресс-конференцию из Киева. Они рассказали, что утром того же дня их посадили в микроавтобусы и повезли в сторону украинской границы на пункт «Александровка». По словам Кравцова, ему предлагали вывезти Марию Колесникову в Украину для «деэскалации» ситуации в стране. Марию они увидели в нейтральной зоне после пересечения белорусской границы, где должны были сесть в одну машину и уехать в Украину.
— Появилась Мария Колесникова, ее вели, это было достаточно шумно. Было видно, что ее ведут силой, что она сопротивляется. Ее затолкали на заднее сиденье и закрыли. Она кричала, что никуда не поедет. Как только она увидела в машине свой паспорт, она сразу взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла, пожмякала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и вышла через него — и пошла в сторону белорусской границы, —
После того как Колесникова покинула автомобиль Кравцова, ее «забрали в микроавтобус сотрудники в форме». Они также сообщили, что нашли в автомобиле авиабилеты в Вену, а из Вены — в Мюнхен, которые, возможно, предназначались для Марии.
В тот же день ситуацию комментировал и Александр Лукашенко в интервью российским СМИ. Он
Вечером 8 сентября в пресс-службе МВД отметили, что не могут добавить какую-либо информацию к полученному ранее комментарию Госпогранкомитета. А в Следственном комитете сообщили о том, что информации о Колесниковой не имеют.
— Информацией в отношении данной гражданки и что с ней происходит я не владею. Информация, размещенная Следственным комитетом по уголовному делу, где в том числе является участником процесса данная гражданка, пока никоим образом не менялась, — сообщил официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.
Что известно о Колесниковой на данный момент
Утром 9 сентября в квартире Марии Колесниковой прошел обыск.
Официальный представитель СК утром сообщил TUT.BY, что не владеет информацией о том, где может находиться Колесникова и на каком основании у нее дома прошел обыск. То же самое заявили в пресс-службе МВД.
В 11.45, когда пошли третьи сутки после исчезновения Марии в центре Минска, ее отец все еще не знал, где она находится и что происходит. Позже он
— Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — сказал Колесников.
За что ее могли задержать
В день исчезновения Марии член Координационного совета Максим Знак
Ранее Колесникова
Как следует из рассказов соратников Марии, она уничтожила свой паспорт, находясь на нейтральной территории между Беларусью и Украиной, и направилась в сторону белорусской границы. В этом случае она могла совершить административное правонарушение, предусмотренное статьей 23.31 КоАП РБ (Нарушение физическим лицом порядка пересечения), что может повлечь за собой «предупреждение с депортацией или без депортации либо наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с депортацией или без депортации».
Реакция международного сообщества
В день исчезновения Колесниковой глава МИД Германии Хайко Маас и глава МИД Великобритании Доминик Рааб
Утром 9 сентября появилась
— США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси, — заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.
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Хронология исчезновения Марии Колесниковой
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