Исчезновение Марии Колесниковой. Что (не)известно на данный момент

Источник материала: Tut.by

Только на третьи сутки после исчезновения Марии Колесниковой появилась информация о ее местонахождении. Ранее от ее соратников и официальных органов поступала противоречивая информация. На третьи сутки после ее исчезновения стало известно, что она находится в СИЗО № 1. Что еще известно к этому моменту?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как и когда исчезла Мария Колесникова

Член Координационного совета Мария Колесникова пропала утром 7 сентября. Свидетель рассказала, что недалеко от Национального художественного музея неизвестные люди усадили ее в микроавтобус и куда-то увезли.

В первые часы после случившегося в МВД Минска задержали и увезли неизвестные">сообщали, что не имеют информации о задержании представителей Координационного совета, включая саму Колесникову. То же говорили в Комитете госконтроля и Следственном комитете.

Весь день не было информации о местонахождении Марии Колесниковой, и вечером родные подали в милицию заявление о ее пропаже.

Что сообщалось после ее исчезновения

Утром 8 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил TUT.BY , что Колесникова вместе с Родненковым и Кравцовым «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины».

Примерно в это же время в телеграм-канале телеканала «Беларусь 1» сообщалось , что Родненков и Кравцов ночью «сбежали за границу», а Колесникова «пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе».

Вскоре после первого сообщения официальный представитель Госпогранкомитета заявил, что Мария была задержана на границе.

— После оформления транспортное средство — BMW — Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я, — рассказывал Антон Бычковский.

Госпогранслужба Украины давала информацию о том, что украинскую границу она не проходила.

Еще через несколько часов в штабе Виктора Бабарико рассказали , что Колесникова действительно задержана и находится в Мозырском погранотряде, ссылаясь на несколько анонимных источников.

В Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257) на вопрос TUT.BY о том, находится ли там Мария, заявили, что не уполномочены давать комментарии по телефону. Официальный представитель Госпогранкомитета также не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Вечером 8 сентября члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов дали пресс-конференцию из Киева. Они рассказали, что утром того же дня их посадили в микроавтобусы и повезли в сторону украинской границы на пункт «Александровка». По словам Кравцова, ему предлагали вывезти Марию Колесникову в Украину для «деэскалации» ситуации в стране. Марию они увидели в нейтральной зоне после пересечения белорусской границы, где должны были сесть в одну машину и уехать в Украину.

— Появилась Мария Колесникова, ее вели, это было достаточно шумно. Было видно, что ее ведут силой, что она сопротивляется. Ее затолкали на заднее сиденье и закрыли. Она кричала, что никуда не поедет. Как только она увидела в машине свой паспорт, она сразу взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла, пожмякала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и вышла через него — и пошла в сторону белорусской границы, — рассказывал Родненков.

После того как Колесникова покинула автомобиль Кравцова, ее «забрали в микроавтобус сотрудники в форме». Они также сообщили, что нашли в автомобиле авиабилеты в Вену, а из Вены — в Мюнхен, которые, возможно, предназначались для Марии.

В тот же день ситуацию комментировал и Александр Лукашенко в интервью российским СМИ. Он заявил , что у членов Координационного совета были заранее готовы документы, а у Колесниковой в Украине живет кто-то из родственников.

Вечером 8 сентября в пресс-службе МВД отметили, что не могут добавить какую-либо информацию к полученному ранее комментарию Госпогранкомитета. А в Следственном комитете сообщили о том, что информации о Колесниковой не имеют.

— Информацией в отношении данной гражданки и что с ней происходит я не владею. Информация, размещенная Следственным комитетом по уголовному делу, где в том числе является участником процесса данная гражданка, пока никоим образом не менялась, — сообщил официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

Что известно о Колесниковой на данный момент

Утром 9 сентября в квартире Марии Колесниковой прошел обыск.

Официальный представитель СК утром сообщил TUT.BY, что не владеет информацией о том, где может находиться Колесникова и на каком основании у нее дома прошел обыск. То же самое заявили в пресс-службе МВД.

В 11.45, когда пошли третьи сутки после исчезновения Марии в центре Минска, ее отец все еще не знал, где она находится и что происходит. Позже он сообщил , что она находится в СИЗО № 1 на Володарского.

— Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — сказал Колесников.

За что ее могли задержать

В день исчезновения Марии член Координационного совета Максим Знак рассказывал , что тем утром Колесникова направлялась на почту. Ей надо было забрать письма. Это были уведомление из РУВД Центрального района о протоколе за участие в несанкционированной массовой акции 30 августа и письмо из КГБ. Теоретически ее могли задержать по какому-нибудь связанному с этими письмами делу. Однако, как указано выше, пресс-служба МВД не имеет информации о Колесниковой.

Ранее Колесникова проходила в качестве свидетеля по делу о деятельности КС.

Как следует из рассказов соратников Марии, она уничтожила свой паспорт, находясь на нейтральной территории между Беларусью и Украиной, и направилась в сторону белорусской границы. В этом случае она могла совершить административное правонарушение, предусмотренное статьей 23.31 КоАП РБ (Нарушение физическим лицом порядка пересечения), что может повлечь за собой «предупреждение с депортацией или без депортации либо наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с депортацией или без депортации».

Реакция международного сообщества

В день исчезновения Колесниковой глава МИД Германии Хайко Маас и глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразили обеспокоенность ее судьбой и предупредили власти Беларуси и возможных последствиях. «Мы очень обеспокоены за Марию Колесникову. На оппозицию, готовую к диалогу, одна за одной накатывают волны репрессий, это недопустимо. Если Лукашенко не изменит свой курс, мы будем реагировать», — говорится в сообщении Хайко Маас в Twitter .

Утром 9 сентября появилась реакция США на происходящее с членами Координационного совета, включая Марию Колесникову.

— США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси, — заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.