Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Намерение России ввести маркировку молочной продукции с января 2021 года – это дискуссионный вопрос, и он будет более детально рассмотрен на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом 9 сентября в ходе брифинга комиссии заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"Мы исходим из того, что соглашение о маркировке товаров подписано в рамках Евразийского экономического союза. Государства-члены Союза должны самостоятельно определить дату введения и порядок маркировки товаров на своей территории, уведомляя об этом комиссию", - сказала Малкина.

По мнению Малкиной, важно также разработать конкретные этапы введения запрета на оборот немаркированной продукции в каждой стране ЕАЭС. Это позволит подготовить рынки государств к введению маркировки.

"Есть и положительные моменты такого контроля – это защита прав потребителя и уменьшение серого оборота на рынке", - отметила Ия Малкина.

Как отметила помощник председателя, маркировка несет ряд плюсов и для бизнеса в государствах ЕАЭС: единый стандарт способствует оптимизации документооборота и ускорению взаимодействия бизнеса с государством.

"Также введение маркировки повышает конкурентоспособность добросовестных производителей. Что касается именно молочной продукции, мы надеемся скоро получить ответ о разрешении данной ситуации", - подытожила свое выступление Ия Малкина.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза. Данная организация создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан и функционирует со 2 февраля 2012 года.

Сегодня участниками Союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС.