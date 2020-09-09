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ЕЭК: маркировка "молочки" в ЕАЭС поможет и производству, и потребителям
09.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Намерение России ввести маркировку молочной продукции с января 2021 года – это дискуссионный вопрос, и он будет более детально рассмотрен на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом 9 сентября в ходе брифинга комиссии заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.
"Мы исходим из того, что соглашение о маркировке товаров подписано в рамках Евразийского экономического союза. Государства-члены Союза должны самостоятельно определить дату введения и порядок маркировки товаров на своей территории, уведомляя об этом комиссию", - сказала Малкина.
По мнению Малкиной, важно также разработать конкретные этапы введения запрета на оборот немаркированной продукции в каждой стране ЕАЭС. Это позволит подготовить рынки государств к введению маркировки.
"Есть и положительные моменты такого контроля – это защита прав потребителя и уменьшение серого оборота на рынке", - отметила Ия Малкина.
Как отметила помощник председателя, маркировка несет ряд плюсов и для бизнеса в государствах ЕАЭС: единый стандарт способствует оптимизации документооборота и ускорению взаимодействия бизнеса с государством.
"Также введение маркировки повышает конкурентоспособность добросовестных производителей. Что касается именно молочной продукции, мы надеемся скоро получить ответ о разрешении данной ситуации", - подытожила свое выступление Ия Малкина.
Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза. Данная организация создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан и функционирует со 2 февраля 2012 года.
Сегодня участниками Союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС.
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Новый вид контроля защитит рынок от нелегальных каналов сбыта, отмечают в Евразийской экономической комиссии.
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