Европейские эксперты посетят площадку БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Европейские эксперты посетят площадку Белорусской АЭС, об этом сообщил консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Олег Соболев.

Он напомнил, что по итогам стресс-тестов БелАЭС в 2019 году был сформирован национальный план действий, в который вошло более 20 мероприятий.

"В него вошли не только рекомендации Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG), но и наши собственные выводы, а также предложения экологических организаций. Закономерно, что у европейских экспертов возник интерес к тому, чтобы проанализировать этот план и его выполнение. В июле этого года Беларусь официально заявила о согласии на партнерский обзор", - цитирует представителя Госатомнадзора БелТА .

Эксперты из Европы провели анализ национального плана действий по итогам стресс-тестов Островецкой АЭС и сформулировали ряд вопросов к белорусской стороне. Следующий этап - технические консультации.

"После этого специалисты получат и проанализируют наши ответы на их вопросы. Дальше предусматривается визит в Беларусь группы европейских экспертов с посещением площадки БелАЭС. Финалом их работы станет подготовка отчета о партнерском обзоре", - рассказал Соболев.

Некоторые из запланированных мероприятий уже состоялись. Например, европейских экспертов ввели в курс дел по поводу сегодняшнего состояния площадки Белорусской АЭС и хода выполнения национального плана действий по итогам стресс-тестов. Кроме того, с ними обсудили административные детали подготовки партнерского обзора.

Несмотря на то, что точные даты приезда европейских экспертов пока неизвестны, с ними уже проводят технические консультации. По словам Олега Соболева, первая из них прошла вчера.

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