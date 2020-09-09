ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европейские эксперты посетят площадку БелАЭС

09.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Европейские эксперты посетят площадку Белорусской АЭС, об этом сообщил консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Олег Соболев.

Он напомнил, что по итогам стресс-тестов БелАЭС в 2019 году был сформирован национальный план действий, в который вошло более 20 мероприятий.

© Photo : БелАЭС
Гидроиспытания проходят на реакторной установке БелАЭС

"В него вошли не только рекомендации Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG), но и наши собственные выводы, а также предложения экологических организаций. Закономерно, что у европейских экспертов возник интерес к тому, чтобы проанализировать этот план и его выполнение. В июле этого года Беларусь официально заявила о согласии на партнерский обзор", - цитирует представителя Госатомнадзора БелТА.

Эксперты из Европы провели анализ национального плана действий по итогам стресс-тестов Островецкой АЭС и сформулировали ряд вопросов к белорусской стороне. Следующий этап - технические консультации.

"После этого специалисты получат и проанализируют наши ответы на их вопросы. Дальше предусматривается визит в Беларусь группы европейских экспертов с посещением площадки БелАЭС. Финалом их работы станет подготовка отчета о партнерском обзоре", - рассказал Соболев.

Некоторые из запланированных мероприятий уже состоялись. Например, европейских экспертов ввели в курс дел по поводу сегодняшнего состояния площадки Белорусской АЭС и хода выполнения национального плана действий по итогам стресс-тестов. Кроме того, с ними обсудили административные детали подготовки партнерского обзора.

Несмотря на то, что точные даты приезда европейских экспертов пока неизвестны, с ними уже проводят технические консультации. По словам Олега Соболева, первая из них прошла вчера.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты приедут в Беларусь, чтобы подготовить партнерский обзор национального плана действий по итогам стресс-тестов на Островецкой АЭС, точные даты их...
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЕЭК: о важности ЕАЭС для Беларуси говорят цифры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика