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ЕЭК: о важности ЕАЭС для Беларуси говорят цифры

09.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) значительно поддерживает экспорт Беларуси. Об этом 9 сентября на брифинге Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

© Photo : Евразийская экономическая комиссия
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"Пандемия повлияла на товарооборот в ЕАЭС. Он, безусловно, сократился во всех странах Союза за полгода. Вместе с тем Беларусь демонстрирует наименьшее падение поставок на общий рынок ЕАЭС – всего 6,1%", - отметила Малкина.

Малкина подчеркнула, что общий объем белорусского экспорта в страны ЕАЭС достиг 6,5 миллиарда долларов.

"Беларусь активно использует площадку ЕЭК и общий рынок, - сказала она. – Объем экспорта в 2019 году составил 23,5% к объему взаимной торговли в ЕАЭС в целом. Это порядка 14,5 млн долларов".

По словам Малкиной, Беларусь в основном поставляет в страны ЕАЭС грузовые автомобили, говядину, молоко и сливки.

"Надеемся, этот процесс будет только углубляться", - сказала Малкина, добавив, что Беларусь поставляет достаточно много специалистов в страны ЕАЭС.

Поэтому членство в Союзе упрощает для граждан Беларуси множество вопросов, связанных с документами. Дело в том, что страны ЕАЭС признают документы об образовании белорусского образца. Также для граждан Беларуси предусмотрено обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством или несчастным случаем на производстве.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза. Данная организация создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан и функционирует со 2 февраля 2012 года.

 
Теги: Минск
 
 
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По сравнению с другими странами объединения Беларусь пострадала меньше всех от коронакризиса, отмечают в Евразийской экономической комиссии.
 
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