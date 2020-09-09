ЕЭК: о важности ЕАЭС для Беларуси говорят цифры

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) значительно поддерживает экспорт Беларуси. Об этом 9 сентября на брифинге Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"Пандемия повлияла на товарооборот в ЕАЭС. Он, безусловно, сократился во всех странах Союза за полгода. Вместе с тем Беларусь демонстрирует наименьшее падение поставок на общий рынок ЕАЭС – всего 6,1%", - отметила Малкина.

Малкина подчеркнула, что общий объем белорусского экспорта в страны ЕАЭС достиг 6,5 миллиарда долларов.

"Беларусь активно использует площадку ЕЭК и общий рынок, - сказала она. – Объем экспорта в 2019 году составил 23,5% к объему взаимной торговли в ЕАЭС в целом. Это порядка 14,5 млн долларов".

По словам Малкиной, Беларусь в основном поставляет в страны ЕАЭС грузовые автомобили, говядину, молоко и сливки.

"Надеемся, этот процесс будет только углубляться", - сказала Малкина, добавив, что Беларусь поставляет достаточно много специалистов в страны ЕАЭС.

Поэтому членство в Союзе упрощает для граждан Беларуси множество вопросов, связанных с документами. Дело в том, что страны ЕАЭС признают документы об образовании белорусского образца. Также для граждан Беларуси предусмотрено обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством или несчастным случаем на производстве.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза. Данная организация создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан и функционирует со 2 февраля 2012 года.