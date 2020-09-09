Новая Конституция и досрочные президентские выборы. Как Лукашенко видит политическое будущее Беларуси

Источник материала: Tut.by

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал российским журналистам, что ожидает третий вариант новой Конституции, готов уступить часть своих полномочий и провести досрочные президентские выборы, но сроки этого обозначить не готов. Интервью опубликовал телеканал Russia Today.



Лукашенко и глава Russia Today Маргарита Симоньян. Фото: president.gov.by

Как перераспределить власть?

Лукашенко напомнил, что ему уже представили два варианта новой Конституции, там были недостаточно глубокие изменения.

Он считает, что обсуждение изменений должно начинаться снизу. «Я должен в Бресте, в Гродно, Витебске, Могилеве, Минске вести диалог со студентами, это актуально сейчас, с трудовыми коллективами, активом. Актив — это не только те, кто во власти, но и часть гражданского общества. У нас есть ветеранские организации, профсоюзные организации разного толка, есть женские организации и даже партии. У нас есть молодежные организации. Общество структурировано прилично. И их представители, в том числе имеющие иную точку зрения, должны разговаривать и с президентом. И нам прежде чем окончательно внести Конституцию на референдум (а мы об этом еще до выборов говорили).

Затем Лукашенко предлагает сформировать советы из представителей гражданского общества и органов власти и обсуждать эту Конституцию, вносить предложения.

Он также напомнил про роль Всебелорусского собрания, анонсировав его «в декабре, в крайнем случае — в январе».

— Это планирование на пятилетку. — Думаю, можем прописать там по срокам наши некоторые действия — вплоть до президентских выборов, если нужно.

В новой Конституции Лукашенко считает необходимым перераспределить полномочия между органами власти.

— Нужен крепкий лидер, который будет, обладать полномочиями. Но, наверное, не теми, которыми обладает сейчас белорусский президент, — признал он.

Многие нынешние президентские полномочия, колоссальные по объему, надо передавать губернатору и парламенту, менять структуру.

— Вот почему президент должен назначать всех судей — от районного суда до Верховного? — задался вопросом Лукашенко. — Это не обязательно. Областные суды, районные, на месте надо формировать.

А парламент, уверен он, надо загрузить по-настоящему.

— Но условие одно: получив полномочия, отвечай. Поэтому президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же президент не возглавляет ни одну из ветвей власти. Он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Вот это его основные полномочия. И оборона и безопасность. Ну, может, еще какие-то полномочия в силу кадровых вопросов и так далее, — сказал Лукашенко.

Он также ответил на предложения некоторых руководителей партий (об этом говорил, в частности, депутат Олег Гайдукевич), про введение партийной или партийно-мажоритарной системы.

— Если уж так хочется избираться, хотя бы наполовину, по партийным спискам, надо создать настоящие партии. Они не созданы. Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже. Кто-то бурлит: давайте партии и прочее. Вот гарантию даю: если бы мы шли на выборы и выдвинули людей от партии и по мажоритарным спискам, люди, не зная партийных представителей, избрали бы мажоритариев, потому что они понимают, что они от народа. Правда, я к этому приложил руку: всегда говорил: народ, народ, — предположил Лукашенко. — Наверное, настало время мне серьезно этим заняться. Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись по закону о партиях. И хотя б определиться: если партия, то какая численность должна быть. А так у нас все заявили о партиях, и они зарегистрированы фактически, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если есть, то численность недобирает. Надо это все упорядочить, а потом переходить к выборам.

Лукашенко склоняется к проведению новых президентских выборов после принятия новой Конституции.

— Если мы принимаем новую Контитуцию, то надо прописать там выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю. Я впервые вам об этом говорю. По срокам я не говорю, — отметил он на вопрос, планируются ли выборы через года через два. — Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент. А потом провести по новой Конституции (она будет раньше утверждена) парламентские выборы, — рассказал Лукашенко.

С кем вести диалог?

Отвечая на вопрос, с кем глава государства готов вести диалог по реформе общественно-политической жизни в стране, Александр Лукашенко заявил, что это точно не та оппозиция, которая сейчас объединена в Координационный совет.

— Если это оппозиция, которая эти две программы выдвинула, мне с ней не о чем говорить. Я пользуюсь русским языком и четко в послании год или два назад сказал, что […] русский язык — это мой язык. Это государственный язык. У нас двуязычие. Что я должен с ними обсуждать? Или госпредприятия — они у нас неплохо работают — порезать на куски и инвесторам отдать. Но мы уже приближались к этой приватизации. Что говорят инвесторы? Половину людей выкидываем, вот это вы не будете производить, то не будете. Грубо говоря, гайки будете крутить и все, а основные компетенции будут там, в Германии, допустим у Volvo по БелавтоМАЗу. Мозги там будут. Слушайте, сокращение производства, сокращение рабочей силы, и основные мозги в Германию отдать? Кто на это пойдет? Я на это не пойду!

Он также заявил о неприемлемости платного образования и здравоохранения, чего, как считает Лукашенко, хочет оппозиция.

— Да если бы у нас было платное здравоохранение, мы бы трупами в ковид завалили всю страну. Вы знаете, что такое платное здравоохранение, показала Европа просвещенная и Америка, в первую очередь: деньги есть — лечим. Я не буду страну называть, обидится, но вы поймете: там же на пике ковида сортировали людей! «Старик? Все равно умрет! Молодой? Ну ладно. С деньгами? О, вот этого лечим!» И вы хотите, чтобы я сел за стол и обсуждал, вводить ли платную медицину или нет?

Еще одним препятствием развитию Беларуси стал бы выход из ОДКБ, считает Лукашенко, уверенный, что оппозиция хочет вступления страны в НАТО. Это вступление, по мнению президента, приведет к тому, что Беларусь не сможет покупать росийское оружие по внутренним ценам, а НАТО «поставит сюда хлам, а не вооружение».

— Беларусь станет театром военных действий! Россия и блок НАТО, — считает Лукашенко.

Напомним, вчера РБК сообщил , что Минск представил ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования кризиса, в котором Беларусь оказалась после президентских выборов. Он включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента и повторные выборы президента и парламента после принятия поправок.

28 августа в Вене, на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, посвященном ситуации в Беларуси, представитель Минска Андрей Лозовик заявил, что конституционная реформа в стране будет проведена к 2022 году. Это, отметил представитель Беларуси, выступавший перед советом ОБСЕ, единственный способ провести новые выборы до истечения пятилетнего срока действующего президента. Он также пояснил, что власти страны не собираются вступать в переговоры с оппозицией, потому что это подразумевает диалог о передаче власти.