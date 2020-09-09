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«У нас не хватает школ, поликлиник, детских садов и нет даже тротуаров, а вы продолжаете строить дома». Власти представили новый генплан аг. Сеница и п. Юбилейный
09.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вчера в аг. Сеница состоялось общественное обсуждение нового генплана агрогородка. Архитекторы УП «БелНИИПградостроительства» озвучили варианты решения существующих проблем населенного пункта, а местные жители объяснили присутствующим, что проблем гораздо больше и многие из них требуют немедленных действий. Подробно о новом генплане аг. Сеница и мнении местных жителей о нем — в статье.
Общая информация об агрогородке Сеница и п.Юбилейном
Агрогородок Сеница и поселок Юбилейный относятся к крупным сельским населенным пунктам Минского района. Расположены на р.Сеница (приток р. Свислочь) на расстоянии 0,5 км на юг от г. Минска на автодороге Минск – Слуцк. К Сеницкому сельсовету относятся 14 населенных пунктов с населением более 20 тысяч человек.
Сейчас агрогородок не воспринимается как единое целое. Республиканская трасса Р-23, не входя в поселковую черту, разделяет территорию агрогородка на отдельные участки. Есть в агрогородке и центральная площадь, которая расположена на ул. Набережная. Здесь же находятся Сеницкий сельский исполнительный комитет, Сеницкий центр культуры, торговый центр, отделения банка и почты, павильоны торгово-бытового обслуживания и детская школа искусств. Есть в Сенице школа и поликлиника с дневным стационаром. Сейчас строится детский сад на 150 мест (планируемая дата ввода его в эксплуатацию — ноябрь 2020 года).
Жилая застройка представлена как усадебными, так и многоквартирными домами. В силу близости к столице, здесь ведется активное строительство многоквартирных жилых домов, куда зачастую переезжают жить минчане.
Что же касается поселка Юбилейный, то это более компактный населенный пункт, ограниченный автодорогами Р-23 и Н-9033 с западной и северо-восточной сторон, а также железнодорожной магистралью, ограничивающей развитие поселка в южном направлении. Большинство домов здесь — усадебные, но на северо-востоке поселка есть многоквартирная застройка.
Какие проблемы есть и как их решает новый градостроительный план
Сеница с п.Юбилейный — центр Сеницкого сельсовета. При этом, согласно разработанному генеральному плану, здесь есть ряд проблем, решение которых учитывает новый градостроительный план:
Агрогородок Сеница и поселок Юбилейный рассматриваются как единое целое. Далее представим планы местных властей по развитию в 2 этапа (1-ый этап — до 2025 года, второй — до 2030 года).
Расчетная численность населения аг. Сеница – п. Юбилейный:
Жилищный фонд (всего):
Новое строительство:
Обеспеченность жильем:
Новый генеральный план агрогородка представляли сотрудники УП «БелНИИПградостроительства».
— Если проанализировать проблемы аг.Сеницы — здесь можно выделить проблемы активного строительство многоквартирной застройки повышенной этажности, также недостаточное количество детских садов, проблемы инженерной инфраструктуры и перегруженность автодороги, разрозненность существующей территории (сейчас Сеница состоит из 8 участков), неэффективно используются рекреационные территории.
Первое, о чем рассказали архитекторы, — изменения в транспортных развязках агрогородка и прилегающей территории. В Сенице планируется, что по транспортно-планировочному каркасу будут сформированы новые улицы. Улица №1 — продолжение столичной ул. Казинца через МКАД и до железнодорожной линии (до моста) будет построена до 2030 года. Также будут построены и дополнительные улицы для увязки этой улицы с центральными магистралями.
При этом территория машинно-тракторного парка ОАО «Гастелловское», расположенного практически в центре аг.Сеница, будет зарезервирована к выносу с последующим развитием на данной территории жилой и общественной застройки. Архитекторы подчеркнули, что машинно-тракторный парк, который расположен на территориях с высоким градостроительным потенциалом, в настоящее время создает проблемы транспортного и экологического характера. Однако на вопрос, когда будет вынесен машинно-тракторный парк, сотрудники «БелНИИПградостроительства» ответить не смогли— на данный момент на этот объект нет инвестора.
Вдоль проектируемой улицы №1 появится новая многоквартирная застройка, по генеральному плану, дома будут не выше 5 этажей. Также планируется доосвоение кварталов усадебной застройки по ул.Заречная, ул.Высокая.
По возможности, проблемы с нехваткой общественных зон отдыха будут решаться. На пересечении ул. Набережная и Вишневая будет построен общегородской центр (реконструкция и благоустройство). В районе многоквартирной застройки на ул. Прилукская и ул. №1 — строительство ТРЦ с детским досуговым центром. Здесь же будет и молодежный центр. На ул. Вишневой — будет построен ФОЦ. Вдоль примагистральных территорий республиканского значения будут построены объекты придорожного сервиса.
Строится детский сад на 150 мест по ул. Прилукская ( на 1 этапе освоения). Будут построены еще 2 детских сада по 230 мест каждый (в районе проектируемых ул. №1, ул. №3, ул. №4). Необходимо еще 2 школы на 720 мест каждая. Уже выделено 2 площадки: в районе будущего ТРЦ и артезианских скважин.
Генеральный план предполагает развитие единого планировочного каркаса вдоль реки и существюущих прудов с благоустройством территорий. Более подробно с новым генеральным планом можно будет ознакомиться
Мнение и вопросы местных жителей
В агрородке на самом деле довольно много проблем, и местные жители рассказывают властям о них. В первую очередь, в Сенице не хватает поликлиник. По словам местных жителей, сейчас, чтобы попасть в местную поликлинику, которая начинает работу в 8.30, очередь начинает формироваться еще в 6 утра. И даже в этом случае не все желающие смогут получить талон к врачу. Отдельно упоминался и вопрос разделения детской и взрослой поликлиник, потому как сейчас и дети, и взрослые обслуживаются в одной поликлинике.
Тем не менее, новым градостроительным планом в самой Сенице строительство поликлиник не предусмотрено. В аг. Атолино будет строительство амбулатории, которой смогут пользоваться жители Сеницы. При этом в аг. Прилуки будет построена поликлиника на 400 посещений в смену.
Что же касается школ и детских садов, то и здесь у местных жителей возникают проблемы:
— Когда происходило строительство многоэтажных домов, почему генплан не учитывал строительство поликлиник, детских садов, школ? — спросила Ольга. — Школа переполнена, люди возят детей в Минск. Почему не планируется реконструкция существующей школы?
Еще одна местная жительница задает похожие вопросы:
— Моего ребенка не берут в детский сад в Минске, потому что мы относимся к Минскому району. В Сенице его тоже не берут в детский сал, потому что нет мест. Что мне с этим делать? Старшему ребенку предложили место в детском саду, когда он был в 3 классе.
Более конструктивно новый генплан решил разобрать местный житель Алексей:
— Я живу в южной части Сеницы, недалеко от железной дороги. Это серьезный транспортный узел, здесь ездят грузовые поезда и днем, бывает, шум такой, что услышать включенный на полную громкость телевизор, невозможно. Даже если закрыть все окна. А сейчас вы предлагаете построить новую школу прямо около железной дороги и четырехполосной автомобильной дороги? В таком случае, периодически можно будет останавливать учебный процесс и выводить детей из школы — уроки провести не получится.
К тому детскому саду на 150 мест, который планируется ввести в ноябре 2020 года, у местных жителей также есть вопросы:
— Вы построили детский сад — это замечательно. Но почему не продуманы подъездные пути к нему? На данный момент к этому детскому саду невозможно проехать, а что будет, когда родители повезут своих детей к нему на своих авто? Сейчас грузовая и строительная техника размолотила ту узкую дорогу к нему, которая есть. Мы ездим по колено в грязи и лужах, пройти невозможно. Почему до строительства детского сада не были продуманы дороги к нему?
Отдельная «боль» местных жителей, которая в ходе общественного обсуждения озвучивалась не раз, — в агрогородке нет мест, где можно погулять с детьми, нет собственной зоны отдыха, выделенных детских площадок, нет парка.
— У нас нет ни ресторанов, ни кафе, ни даже парка отдыха — погулять с детьми негде. Многоквартирная застройка есть, а проблемы у тех, кто уже здесь живет, довольно серьезные. А вы дальше продолжаете просто строить дома.
Местный водитель несколько раз поднимал вопрос организации ул. Набережная.
— Я езжу на автомобиле по этой улице и вынужден постоянно обливать людей грязью, потому что пешеходам просто негде ходить. Тротуаров и пешеходных дорожек вдоль улицы нет, и люди ходят по проезжей части. И это в той части, где даже две машины разъезжаются с трудом. А дети? Они тоже ходят просто по дороге. Зимой ситуация только ухудшается, потому что по бокам образуются сугробы, и дорога становится еще уже. Почему нельзя там сделать пешеходные дорожки и одностороннее движение?
Замечания и предложения принимаются с 25 августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г. (с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) письменно, путём занесения в журнал по общественным обсуждениям, в Сеницком сельском исполнительном комитете по адресу: Минский, район, аг. Сеница, ул. Набережная, 64,
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«У нас не хватает школ, поликлиник, детских садов и нет даже тротуаров, а вы продолжаете строить дома». Власти представили новый генплан аг. Сеница и п. Юбилейный
Вчера в аг. Сеница состоялось общественное обсуждение нового генплана агрогородка. Архитекторы УП «БелНИИПградостроительства» озвучили варианты решения...
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