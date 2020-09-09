«У нас не хватает школ, поликлиник, детских садов и нет даже тротуаров, а вы продолжаете строить дома». Власти представили новый генплан аг. Сеница и п. Юбилейный

Общая информация об агрогородке Сеница и п.Юбилейном

Агрогородок Сеница и поселок Юбилейный относятся к крупным сельским населенным пунктам Минского района. Расположены на р.Сеница (приток р. Свислочь) на расстоянии 0,5 км на юг от г. Минска на автодороге Минск – Слуцк. К Сеницкому сельсовету относятся 14 населенных пунктов с населением более 20 тысяч человек.

Сейчас агрогородок не воспринимается как единое целое. Республиканская трасса Р-23, не входя в поселковую черту, разделяет территорию агрогородка на отдельные участки. Есть в агрогородке и центральная площадь, которая расположена на ул. Набережная. Здесь же находятся Сеницкий сельский исполнительный комитет, Сеницкий центр культуры, торговый центр, отделения банка и почты, павильоны торгово-бытового обслуживания и детская школа искусств. Есть в Сенице школа и поликлиника с дневным стационаром. Сейчас строится детский сад на 150 мест (планируемая дата ввода его в эксплуатацию — ноябрь 2020 года).

Жилая застройка представлена как усадебными, так и многоквартирными домами. В силу близости к столице, здесь ведется активное строительство многоквартирных жилых домов, куда зачастую переезжают жить минчане.

Что же касается поселка Юбилейный, то это более компактный населенный пункт, ограниченный автодорогами Р-23 и Н-9033 с западной и северо-восточной сторон, а также железнодорожной магистралью, ограничивающей развитие поселка в южном направлении. Большинство домов здесь — усадебные, но на северо-востоке поселка есть многоквартирная застройка.