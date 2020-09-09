"Каждый день следим за курсом доллара": банк одобрил минчанке кредит на квартиру, но деньги придут только на 30-й день

- Выбрали квартиру в строящемся доме возле Грушевки, свою часть внесли по курсу Нацбанка почти три недели назад, было 2,47. У банка мы одалживали ровненько 15 тысяч долларов по курсу, который был тогда же. Теперь каждый день следим за торгами. Уже понятно, что нам нужно будет искать, где одолжить денег, чтобы доплатить застройщику курсовую разницу, - говорит Юлия.

При курсе в 2,64 рубля за доллар нужно будет срочно разыскать 2,5 тысячи рублей. При курсе в 2,7 рубля - уже на тысячу рублей больше. Юлия говорит, что в том же доме строятся друзья, они брали кредит на месяц раньше, - и банк перечислил деньги довольно быстро.

Мы уточнили у консультантов Беларусбанка, какие сроки перечисления кредитных средств предполагаются в рамках программы "Ипотека с нами". Банк ответил: "Выдача кредита осуществляется банком в течение 30 календарных дней после представления кредитополучателем заявления на перечисление кредита". Читай: 30 дней - не нарушение, все прописано в договоре.

Юлия говорит, что договор перед подписанием читала - но даже не предполагала, что про 30 дней сказано всерьез.