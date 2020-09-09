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"Каждый день следим за курсом доллара": банк одобрил минчанке кредит на квартиру, но деньги придут только на 30-й день
09.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Нестабильность курса доллара "делает нервы" не только импортерам, но и тем, кто впрыгнул в последний вагон
- Выбрали квартиру в строящемся доме возле Грушевки, свою часть внесли по курсу Нацбанка почти три недели назад, было 2,47. У банка мы одалживали ровненько 15 тысяч долларов по курсу, который был тогда же. Теперь каждый день следим за торгами. Уже понятно, что нам нужно будет искать, где одолжить денег, чтобы доплатить застройщику курсовую разницу, - говорит Юлия.
При курсе в 2,64 рубля за доллар нужно будет срочно разыскать 2,5 тысячи рублей. При курсе в 2,7 рубля - уже на тысячу рублей больше. Юлия говорит, что в том же доме строятся друзья, они брали кредит на месяц раньше, - и банк перечислил деньги довольно быстро.
Мы уточнили у консультантов Беларусбанка, какие сроки перечисления кредитных средств предполагаются в рамках программы "Ипотека с нами". Банк ответил: "Выдача кредита осуществляется банком в течение 30 календарных дней после представления кредитополучателем заявления на перечисление кредита". Читай: 30 дней - не нарушение, все прописано в договоре.
Юлия говорит, что договор перед подписанием читала - но даже не предполагала, что про 30 дней сказано всерьез.
Кстати, этот же дом по партнерской программе кредитует и Белинвестбанк. Но тут кредитополучателям не приходится становится знатоками нюансов работы валютно-фондовой биржи. Ответ консультанта Белинвестбанка: "Денежные средства банк переводит после подписания договора. Если разовый перевод, то в день подписания; если несколькими частями, то по графику, указанному в договоре".
Напомним, сейчас оба банка кредитуют только дольщиков (держателей облигаций) застройщиков-партнеров. В столичном списке партнеров Белинвестбанка есть только Айрон и Стройформула. Беларусбанк кредитует клиентов этих двух компаний, но список гораздо более внушительный: "Дана Холдингз", "А-100 Девелопмент", "Тапас", "ТЕНКинвест", "Си-трейдинг" "Инфореалт", "НикаПроект".
В целом же кредитование жилья
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"Каждый день следим за курсом доллара": банк одобрил минчанке кредит на квартиру, но деньги придут только на 30-й день
Нестабильность курса доллара "делает нервы" не только импортерам, но и тем, кто впрыгнул в последний вагон кредитования недвижимости. Наша читательница Юлия (имя...
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