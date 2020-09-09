Свежие курсы: рубль укрепился в среду к основным валютам корзины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Белорусский рубль укрепился по отношению к доллару, евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

Белорусская национальная валюта второй день подряд укрепляет свои позиции к основным валютам корзины. Это новая тенденция: до этого на протяжении нескольких недель рубль переживал затяжное падение.

По результатам торгов Нацбанк установил следующие курс валют:

1 доллар - 2,6329 рубля,

1 евро - 3,0995 рубля,

100 российских рублей - 3,4615 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним днем доллар просел на 0,1% или 0,0028 рубля, евро подешевел на 0,45% или 0,014 рубля, российский рубль потерял 0,13% или 0,0044 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться.

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