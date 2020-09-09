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Адвоката Колесниковой Илью Салея задержали по уголовному делу
09.09.2020 15:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 9 сентября в квартире юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.
Как сообщили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико, ему инкриминируют ст. 361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).
Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
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Днем 9 сентября в квартире юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого...
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