Адвоката Колесниковой Илью Салея задержали по уголовному делу

Источник материала: Tut.by

Днем 9 сентября в квартире юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.



Илья Салей и Мария Колесникова. Фото: пресс-служба штаба Виктора Бабарико

Как сообщили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико, ему инкриминируют ст. 361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, сегодня также задержали юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака. Мария Колесникова взята под стражу и находится в СИЗО.