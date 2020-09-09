ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адвоката Колесниковой Илью Салея задержали по уголовному делу

09.09.2020 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Днем 9 сентября в квартире юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.


Илья Салей и Мария Колесникова. Фото: пресс-служба штаба Виктора Бабарико

Как сообщили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико, ему инкриминируют ст. 361 УК Беларуси (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, сегодня также задержали юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака. Мария Колесникова взята под стражу и находится в СИЗО.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днем 9 сентября в квартире юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Ильи Салея провели обыск, а его самого задержали в качестве подозреваемого...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Свежие курсы: рубль укрепился в среду к основным валютам корзины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика