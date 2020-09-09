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Колесникова - подозреваемая по уголовному делу о «захвате власти»
09.09.2020 16:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь). Об этом TUT.BY рассказала адвокат задержанной Людмила Казак.
Защитник смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО № 1, где та сейчас находится.
— С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило, — рассказала Казак.
Напомним, вчера Марию Колесникову
Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.
20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк,
По данному факту
Ранее и Колесникова, и увезенный силовиками сегодня Максим Знак были в статусе свидетелей по этому делу. Как сообщил TUT.BY адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский, его подзащитный сейчас находится в Центральном аппарате Следственного комитета, с ним проводятся следственные действия.
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20 августа Генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной...
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