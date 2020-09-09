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МТС подготовил персональные бонусы для своих абонентов

09.09.2020 16:45 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пресс-служба мобильного оператора МТС распространила релиз о персональных бонусах для абонентов.
 
«Мы ценим интересы каждого клиента, поэтому подготовили персональные бонусы для абонентов МТС. С 14 по 30 сентября нашим клиентам (физическим лицам) будет доступно одно из специальных предложений: дополнительный голосовой и интернет-трафик, а также бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ».
 
Пользователи тарифов «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище 2.0» могут выбрать один из двух бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней.
 
Абоненты МТС других* тарифных планов также по своему усмотрению могут воспользоваться одним из двух бонусов: 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатным доступом к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней.
 
Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз в период с 14 по 30 сентября 2020. Подробную информацию о правилах начисления бонусов мы сообщим дополнительно», - говорится в релизе.
 
*Линейка тарифов «Супер», линейка тарифов «4G», а также тарифы ULTRA, Р300, Р600, «Интернет», Onliner.by, RED, «Близкий», «Будь практичнее», «Все для общения», «Все свои», «Детский», «Легко сказать», «Металлург», «Общайся!», «Оптима+10 (Областной)», «Особый», «Отличный», «Персона», «Рациональный», «Родной».
 
 
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Пресс-служба мобильного оператора МТС распространила релиз о персональных бонусах для абонентов.  
 
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