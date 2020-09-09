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Следственный комитет: Колесникова и Знак заключены под стражу

09.09.2020 17:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси, сообщил Следственный комитет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Указанные действия, как сказано в сообщении СК, совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.

— В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу, — сообщил Следственный комитет.

9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую пытались вывезти из страны, находится в СИЗО № 1 на Володарского в Минске и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти, возбужденному по ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса.

Утром 9 сентября Максим Знак перестал выходить на связь. Его задержали силовики, у него дома и в штабе Виктора Бабарико прошли обыски. Он также — подозреваемый по данному делу.

Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

 
Теги: Минск
 
 
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Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч.3 ст. 361...
 
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