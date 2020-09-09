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Следственный комитет: Колесникова и Знак заключены под стражу
09.09.2020 17:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси,
В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
Указанные действия, как сказано в сообщении СК, совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.
— В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу, — сообщил Следственный комитет.
9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую
Утром 9 сентября Максим Знак перестал выходить на связь. Его задержали силовики, у него дома и в штабе Виктора Бабарико прошли обыски. Он также —
Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк,
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Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч.3 ст. 361...
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