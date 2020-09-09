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Производство бумаги в Беларуси до 2025 года может вырасти в два раза
09.09.2020 18:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Специалисты Минлесхоза завершили работу над проектом Государственной программы "Белорусский лес" на 2021-2025 годы. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.
Реализация данной программы предполагает увеличение лесистой территории республики к 2025 году до 40,3%, объема заготовки леса до 3,2 кубометров с гектара, отметили в ведомстве.
Средний запас покрытых лесом земель повысится до 225 кубометров с гектара, будет построено не менее 574 км новых лесохозяйственных дорог.
В настоящее время проект Госпрограммы "Белорусский лес" находится на согласование в правительстве.
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Согласно проекту госпрограммы "Белорусский лес", в ближайшие 5 лет увеличится лесистость территории страны, будут построены сотни километров лесохозяйственных...
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