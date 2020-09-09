Производство бумаги в Беларуси до 2025 года может вырасти в два раза

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Специалисты Минлесхоза завершили работу над проектом Государственной программы "Белорусский лес" на 2021-2025 годы. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.

Реализация данной программы предполагает увеличение лесистой территории республики к 2025 году до 40,3%, объема заготовки леса до 3,2 кубометров с гектара, отметили в ведомстве.

Средний запас покрытых лесом земель повысится до 225 кубометров с гектара, будет построено не менее 574 км новых лесохозяйственных дорог.

Производство бумаги и картона увеличится в 2,1 раза.

В настоящее время проект Госпрограммы "Белорусский лес" находится на согласование в правительстве.