СМИ узнали о просьбе премьер-министра России поддержать банки Беларуси

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр России Михаил Мишустин и министр финансов РФ Антон Силуанов поручили крупнейшим российским госбанкам обеспечить приток ликвидности в банки Беларуси. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в банковской сфере.



По оценке рейтингового агентства Fitch, долг банковского сектора Беларуси перед кредиторами из России по линии межбанковского кредитования составляет 2−2,5 млрд долларов. Фото: Pixabay.com

Речь идет о Сбербанке РФ, ВТБ и ВЭБ, у которых в Беларуси есть дочерние банки. Им поручено не закрывать межбанковские лимиты.

— Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности, — рассказал один из источников Reuters.

Агентство отмечает, что данный шаг связан с опасениями о возможности ограничения белорусскими банками своих операций при прекращении притока средств через межбанковское кредитование.

Reuters называет такое поручение «знаком поддержки Москвой белорусского лидера Александра Лукашенко».

27 августа Лукашено валюты">заявил, что договорился с Владимиром Путиным о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в 1 млрд долларов. «Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — указал он.

Между тем информированный источник «Интерфакса» 1 сентября сообщил, что Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга перед РФ в 2021 году, и сумма обязательств Минска перед РФ в следующем году составляет 600 млн долларов. Данную тему планируется обсудить в ходе поездки Лукашенко в Москву на следующей неделе.

Недавно рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s зафиксировали в банковском секторе Беларуси признаки дефицита ликвидности.

Аналитики Сбербанка России в свежем обзоре указали, что политический кризис вызвал значительную турбулентность в банковской системе Беларуси.

По их мнению, опасаясь за сохранность сбережений, «экономические агенты резко увеличили объемы покупок валюты и снятия наличных». Желание заработать на ослаблении белорусского рубля подогрело интерес населения к кредитным продуктам. В результате давление на белорусский рубль стремительно возросло, вызвав его ослабление на 8% с начала августа (-20% с начала года). Пытаясь стабилизировать ситуацию, Нацбанк временно приостановил постоянно доступные операции по поддержке ликвидности банков, что в условиях оттока вкладов привело к взрывному росту ставок на межбанковском рынке и перевело банковскую систему в состояние дефицита ликвидности, пишут аналитики Сбербанка.

Многие банки были вынуждены поднять ставки по краткосрочным депозитам (c 12% до 15−20%) в национальной валюте и частично заморозить кредитование.

Давление на ликвидность могло бы стать критическим, если бы не введение в 2015 году понятия «безотзывной вклад», считают эксперты. По таким депозитам банки не обязаны возвращать вкладчику средства до истечения срока вклада, что запрещено, например, в России. Тем не менее в банковской системе постепенно концентрируются риски. Высокая долларизация активов (48% кредитного портфеля) вместе со слабым проникновением инструментов хеджирования у компаний создают угрозы для качества кредитных портфелей. Богатая история валютных кризисов, с другой стороны, обеспечивает высокую долларизацию вкладов (65%). Политический кризис уже усложнил процесс привлечения банками валютной ликвидности, дополнительная турбулентность способна спровоцировать усиленный отток, создавая риски для стабильности системы, заключают аналитики Сбербанка России.