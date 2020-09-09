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Канопацкая заявила о намерении создать партию и общественное объединение
10.09.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила о намерении создать партию и общественное объединение.
Канопацкая и юристы из ее инициативной группы подготовили и направили в Минюст документы на регистрацию Общественного объединения «Право будущего»,
«Кроме того, в ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране Национально-демократической партии. Сейчас идет процесс согласования входящих в него кандидатур», — заявила она.
Напоним, по
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила о намерении создать партию и общественное объединение.
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