Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила о намерении создать партию и общественное объединение.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Канопацкая и юристы из ее инициативной группы подготовили и направили в Минюст документы на регистрацию Общественного объединения «Право будущего», написала она на своей странице в Facebook.

«Кроме того, в ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране Национально-демократической партии. Сейчас идет процесс согласования входящих в него кандидатур», — заявила она.

Напоним, по данным ЦИК , за Анну Канопацкую на президентских выборах проголосовало 1,67% (97 489 человек). Канопацкая, как и еще три кандидата, подавала в ЦИК жалобу по поводу результатов голосования. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены.