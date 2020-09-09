Адвокаты и юристы выступили с заявлением в поддержку задержанных коллег: идет беспрецедентное давление

Источник материала: Tut.by

Адвокаты и юристы сделали открытое заявление в связи с сегодняшним задержанием их коллег, Максима Знака и Ильи Салея . Под обращением уже более 150 подписей. TUT.BY приводит текст полностью.

— 9 сентября 2020 года в квартирах адвокатов Максима Знака и Ильи Салея были проведены обыски. Обвинение адвокатам не предъявлено, Максим Знак находится в статусе подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Илья Салей задержан в статусе подозреваемого.

Максим Знак и Илья Салей — известные и уважаемые адвокаты Республики Беларусь, профессионально оказывающие юридическую помощь, высококвалифицированные специалисты в области права, признанные не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Мы, подписавшие настоящее обращение адвокаты и юристы Республики Беларусь, твердо убеждены, что основания для преследования наших коллег адвоката Максима Знака и адвоката Ильи Салея отсутствуют, а применение к ним мер пресечения и процессуального принуждения направлено на оказание давления на них.

Адвокат Максим Знак имеет без малого 20-летний стаж работы в юридической профессии. С отличием окончил юридический факультет БГУ в 2004 году, аспирантуру БГУ и успешно защитил научную диссертацию с присвоением в 2009 году ученой степени кандидата юридических наук. Является арбитром Международной палаты арбитров при Союзе юристов Республики Беларусь, автором и ведущим курса «Правовая среда бизнеса» программы MBA БГУ. Отмечен в международных справочниках (в частности, The Chambers Guide, Legal 500, IFLR1000 и Who’s Who Legal).

Адвокат Илья Салей с медалью окончил гимназию № 7 г. Минска, с отличием завершил обучение на юридическом факультете БГУ, получил ученую степень магистра юридических наук (Master of Laws) в школе права Дьюкского университета (Дарем, США) с отличием в области международного арбитража. Международный рейтинг The Legal 500 назвал Илью «юристом следующего поколения», а рейтинг IFLR1000 признает Илью в качестве одного из молодых лидеров белорусского юридического рынка, характеризуя его как «восходящую звезду».

В последние месяцы в рамках осуществления профессиональной деятельности в качестве адвокатов Максим Знак и Илья Салей оказывают юридическую помощь Виктору и Эдуарду Бабарико, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой. Уверены, что как в рамках представительства и защиты указанных лиц, так и при оказании юридической помощи иным лицам адвокат Максим Знак и адвокат Илья Салей действовали исключительно законными методами и не нарушали законодательство Республики Беларусь. Использование адвокатами правовых инструментов подачи жалоб, заявлений в государственные органы Республики Беларусь и международные организации с целью восстановления нарушенных прав своих доверителей, выражение правового мнения в рамках профессиональной юридической деятельности не является правонарушением, а непосредственно связано с оказанием юридической помощи.

В своих действиях, устных и письменных сообщениях адвокаты Максим Знак и Илья Салей:

никогда не призывали к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;

никогда не обращались к иностранным государствам, иностранным или международным организациям с целью совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь;

никогда не распространяли материалы, содержащие указанные выше призывы;

Максим Знак и Илья Салей неоднократно подчеркивали в своих сообщениях необходимость действовать исключительно в правовом поле и законными средствами и своими действиями подтверждали сказанное.

Сегодня адвокатское сообщество Республики Беларусь остро чувствует, как быстро падает престиж профессии адвоката. Происходит беспрецедентное противодействие защитникам в административных процессах, адвокатам в уголовных делах. Сами адвокаты подвергаются преследованию и давлению со стороны силовых структур в связи с осуществлением ими своей профессиональной деятельности: адвокатов задерживают, в их домах происходят обыски. Граждане и общество не видят в адвокатах реальной защиты для восстановления их нарушенных прав. Адвокаты уже не могут полноценно и безопасно выполнять свои профессиональные обязанности, а ведь институт адвокатуры направлен прежде всего на обеспечение правовой защиты любого гражданина и общества в целом в любой ситуации.

Адвокаты были и есть вне политики. Политические события не должны лишать их права и возможности выполнять свой долг и свои профессиональные обязанности. Вопросы укрепления статуса адвоката в государстве остаются нерешенными. Последние события наглядно показывают отсутствие реальных гарантий для адвокатов и эффективных мер их защиты от злоупотреблений со стороны отдельных сотрудников государственных органов и глобально — нарушение права на судебную защиту, на получение помощи адвоката и принципа верховенства права.

Считаем необходимым выступить со следующими требованиями:

1. Незамедлительно освободить адвоката Максима Знака и адвоката Илью Салея.

2. Прекратить давление на адвокатов Республики Беларусь и строго соблюдать Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь».

3. Не препятствовать реализации гражданами своего права на пользование юридической помощью (ст. 62 Конституции Республики Беларусь) для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе права пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещено законом.

4. Прекратить преследование адвокатов, которые, реализуя конституционное право на свободное выражение мнений и убеждений (ст. 33 Конституции Республики Беларусь), высказывают свое мнение в рамках профессиональной деятельности.