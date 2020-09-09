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Адвокаты и юристы выступили с заявлением в поддержку задержанных коллег: идет беспрецедентное давление
10.09.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокаты и юристы сделали открытое заявление в связи с сегодняшним задержанием их коллег,
— 9 сентября 2020 года в квартирах адвокатов Максима Знака и Ильи Салея были проведены обыски. Обвинение адвокатам не предъявлено, Максим Знак находится в статусе подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Илья Салей задержан в статусе подозреваемого.
Максим Знак и Илья Салей — известные и уважаемые адвокаты Республики Беларусь, профессионально оказывающие юридическую помощь, высококвалифицированные специалисты в области права, признанные не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Мы, подписавшие настоящее обращение адвокаты и юристы Республики Беларусь, твердо убеждены, что основания для преследования наших коллег адвоката Максима Знака и адвоката Ильи Салея отсутствуют, а применение к ним мер пресечения и процессуального принуждения направлено на оказание давления на них.
Адвокат Максим Знак имеет без малого 20-летний стаж работы в юридической профессии. С отличием окончил юридический факультет БГУ в 2004 году, аспирантуру БГУ и успешно защитил научную диссертацию с присвоением в 2009 году ученой степени кандидата юридических наук. Является арбитром Международной палаты арбитров при Союзе юристов Республики Беларусь, автором и ведущим курса «Правовая среда бизнеса» программы MBA БГУ. Отмечен в международных справочниках (в частности, The Chambers Guide, Legal 500, IFLR1000 и Who’s Who Legal).
Адвокат Илья Салей с медалью окончил гимназию № 7 г. Минска, с отличием завершил обучение на юридическом факультете БГУ, получил ученую степень магистра юридических наук (Master of Laws) в школе права Дьюкского университета (Дарем, США) с отличием в области международного арбитража. Международный рейтинг The Legal 500 назвал Илью «юристом следующего поколения», а рейтинг IFLR1000 признает Илью в качестве одного из молодых лидеров белорусского юридического рынка, характеризуя его как «восходящую звезду».
В последние месяцы в рамках осуществления профессиональной деятельности в качестве адвокатов Максим Знак и Илья Салей оказывают юридическую помощь Виктору и Эдуарду Бабарико, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой. Уверены, что как в рамках представительства и защиты указанных лиц, так и при оказании юридической помощи иным лицам адвокат Максим Знак и адвокат Илья Салей действовали исключительно законными методами и не нарушали законодательство Республики Беларусь. Использование адвокатами правовых инструментов подачи жалоб, заявлений в государственные органы Республики Беларусь и международные организации с целью восстановления нарушенных прав своих доверителей, выражение правового мнения в рамках профессиональной юридической деятельности не является правонарушением, а непосредственно связано с оказанием юридической помощи.
В своих действиях, устных и письменных сообщениях адвокаты Максим Знак и Илья Салей:
Сегодня адвокатское сообщество Республики Беларусь остро чувствует, как быстро падает престиж профессии адвоката. Происходит беспрецедентное противодействие защитникам в административных процессах, адвокатам в уголовных делах. Сами адвокаты подвергаются преследованию и давлению со стороны силовых структур в связи с осуществлением ими своей профессиональной деятельности: адвокатов задерживают, в их домах происходят обыски. Граждане и общество не видят в адвокатах реальной защиты для восстановления их нарушенных прав. Адвокаты уже не могут полноценно и безопасно выполнять свои профессиональные обязанности, а ведь институт адвокатуры направлен прежде всего на обеспечение правовой защиты любого гражданина и общества в целом в любой ситуации.
Адвокаты были и есть вне политики. Политические события не должны лишать их права и возможности выполнять свой долг и свои профессиональные обязанности. Вопросы укрепления статуса адвоката в государстве остаются нерешенными. Последние события наглядно показывают отсутствие реальных гарантий для адвокатов и эффективных мер их защиты от злоупотреблений со стороны отдельных сотрудников государственных органов и глобально — нарушение права на судебную защиту, на получение помощи адвоката и принципа верховенства права.
Считаем необходимым выступить со следующими требованиями:
1. Незамедлительно освободить адвоката Максима Знака и адвоката Илью Салея.
2. Прекратить давление на адвокатов Республики Беларусь и строго соблюдать Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь».
3. Не препятствовать реализации гражданами своего права на пользование юридической помощью (ст. 62 Конституции Республики Беларусь) для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе права пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещено законом.
4. Прекратить преследование адвокатов, которые, реализуя конституционное право на свободное выражение мнений и убеждений (ст. 33 Конституции Республики Беларусь), высказывают свое мнение в рамках профессиональной деятельности.
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Адвокаты и юристы выступили с заявлением в поддержку задержанных коллег: идет беспрецедентное давление
Адвокаты и юристы сделали открытое заявление в связи с сегодняшним задержанием их коллег, Максима Знака и Ильи Салея. Под обращением уже более 130 подписей.
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