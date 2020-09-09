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Мозырский НПЗ планирует переработать в сентябре 1 млн тонн нефти
10.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 сен – Sputnik. Мозырский НПЗ в текущем месяце планирует переработать миллион тонн нефти, сообщила в среду пресс-служба предприятия.
© Sputnik / Егор Еремов
"В сентябре планируется переработать не менее одного миллиона тонн нефти, поэтому все объекты завода, задействованные в технологическом процессе, работают на максимальной загрузке", – говорится в сообщении завода.
На мозырском предприятии отметили, выпускаемая заводом продукция ритмично поставляется для реализации на внутреннем рынке и на экспорт.
Как ранее сообщили в концерне "Белнефтехим", Беларусь в сентябре импортирует
Республика в настоящее время диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне возникающих ценовых разногласий с основным поставщиком – Россией. Российская нефть продолжает закупаться и доставляется в республику по магистральному нефтепроводу "Дружба" и железной дороге. Однако Беларусь работает также и с альтернативными маршрутами транспортировки сырья – по морю через порты в Клайпеде и Одессе. Минск с начала 2020 года, кроме России закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.
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На предприятии отметили, выпускаемая заводом продукция ритмично поставляется для реализации на внутреннем рынке и на экспорт.
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