Мозырский НПЗ планирует переработать в сентябре 1 млн тонн нефти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 сен – Sputnik. Мозырский НПЗ в текущем месяце планирует переработать миллион тонн нефти, сообщила в среду пресс-служба предприятия.

"В сентябре планируется переработать не менее одного миллиона тонн нефти, поэтому все объекты завода, задействованные в технологическом процессе, работают на максимальной загрузке", – говорится в сообщении завода.

На мозырском предприятии отметили, выпускаемая заводом продукция ритмично поставляется для реализации на внутреннем рынке и на экспорт.

Как ранее сообщили в концерне "Белнефтехим", Беларусь в сентябре импортирует свыше 1,6 миллиона тонн нефти : 1,45 миллиона – из России по трубопроводам, остальную – танкерами и по железной дороге.

Республика в настоящее время диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне возникающих ценовых разногласий с основным поставщиком – Россией. Российская нефть продолжает закупаться и доставляется в республику по магистральному нефтепроводу "Дружба" и железной дороге. Однако Беларусь работает также и с альтернативными маршрутами транспортировки сырья – по морю через порты в Клайпеде и Одессе. Минск с начала 2020 года, кроме России закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.