“Как продать квартиру, построенную с господдержкой?» и «Можно ли купить участок в рассрочку?» Юристы и риэлтеры ответили на вопросы белорусов

Интересный вопрос задала наша читательница Ангелина. Со слов женщины, лицевой счет на оплату ЖКУ разделили без заявления собственников. Изначально лицевой счет был один, а в июле 2020 года семья получила три: «Здравствуйте! Приватизированная квартира находится в собственности 3 человек (мама, папа, сын). Извещение об оплате коммунальных услуг до июля 2020 г. приходило одно на квартиру. С июля 2020 вместо одной жировки стали приходить три. Создано 3 лицевых счета на каждого собственника. Никаких заявлений на раздел лицевых счетов ни один из собственников не подавал. Подскажите, насколько законным является данное принудительное разделение счетов? Существует ли механизм объединения лицевых счетов?»

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

– На основании лицевого счета начисляются платежи за коммунальные услуги и пользование жилым помещением. Он открывается после заключения:

договора на техническое обслуживание, если квартира частная;

договора найма, если квартира государственная.

На величину размера коммунальных услуг количество лицевых счетов (один или несколько) никак не влияет.

Изначально необходимо отметить, что в законодательстве Республики Беларусь юридического понятия как разделение лицевого счета или его объединения не существует. Если речь идет о государственном жилье, то данная процедура (разделение или объединение лицевого счета) определяется внесением изменений в договор найма жилого помещения.

В случае если квартира находится в частной собственности, то лицевой счет открывается, как указано выше после заключения договора на техническое обслуживание, и данная процедура (разделение или объединение лицевого счета) определяется, находится ли жилое помещение в собственности одного собственника или находится в общей долевой собственности.

Если находится в собственности одного собственника, то разделить лицевой счет нельзя.

В тех ситуациях, когда жилое помещение находится в общей долевой собственности, для разделения лицевого счета необходимо изначально выделить долю каждого участника в данном жилом помещении. Сделать это можно по нотариально заверенному соглашению между собственниками о выделении им долей. Отдельный лицевой счет в частном жилом помещении можно открыть как на изолированную комнату, так и на отдельное количество метров, положенных каждому собственнику. Однако если другие собственники не согласны на разделение лицевого счета или возник спор о размере долей, спор придется решать только в судебном порядке.

Получив жилое помещение, например, в наследство или в результате приватизации, собственники должны обратиться в ЖЭС (или РСЦ) для перезаключения договора на техническое обслуживание. На практике, зачастую юрист ЖЭС (или РСЦ) уточняет, будут ли они разделять лицевые счета. Если будут, то это оформляется автоматически. Если собственники сообща решают оставить счет на ком-то одном, то должны написать заявление.

Почему у Вас разделили лицевые счета и почему именно сейчас, сказать сложно. Рискну предположить, что возможно в связи с подготовкой взимания оплаты коммунальных услуг с граждан не занятых в экономике (то есть, так называемых «тунеядцев»).

В данной ситуации Вам необходимо письменно обратиться в ЖЭС (или РСЦ) с целью получения ответа, на каком основании Вам разделили лицевые счета. В случае отрицательного ответа обращаться в суд или вышестоящий орган.

Что касается механизма объединения лицевых счетов, то повторюсь, что в законодательстве Республики Беларусь юридического понятия как объединения лицевых счетов не существует. Так как когда жилое помещение находится в общей долевой собственности, для разделения лицевого счета необходимо изначально выделить долю каждого участника в данном жилом помещении, то, следовательно, для объединения лицевых счетов необходимо объединить доли, то есть необходим один собственник.

Но в любом случае если Вы хотите один лицевой счет Вам изначально необходимо добиваться признания неправомерным решения ЖЭСа (или РСЦ) о разделении лицевых счетов.

Еще один вопрос о покупке земли касался приобретения участка с аукциона. Пользователь под ником nemur_off спрашивает: «Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Может ли человек (по генеральной доверенности) участвовать в аукционе, и приобрести участок на меня?»

Отвечает адвокат Минской городской коллегии адвокатов Александр Солопов :

– Доброго дня! Спасибо за вопрос. Такое приобретение не противоречит действующему законодательству. Вместе с тем, могут возникнуть затруднения, если такого рода полномочия особо не оговорены в доверенности. По моему мнению, если доверенность содержит формулировку «приобретать на мое имя земельные участки и иные объекты недвижимости, уплачивать соответствующие суммы, обращаться от моего имени за государственной регистрацией перехода (возникновения) права собственности» (не точная формулировка, а общий смысл). Рекомендую, для перестраховки, свериться с организаторами аукциона.