“Как продать квартиру, построенную с господдержкой?» и «Можно ли купить участок в рассрочку?» Юристы и риэлтеры ответили на вопросы белорусов

В новом выпуске «Вопрос-ответ» разбираемся в нюансах покупки, продажи и строительства жилья. Среди волнующих белорусов тем – продажа льготных квартир и покупка недвижимости в рассрочку. На вопросы отвечали юристы и риэлтеры.
Читательница Realt.byЮлия хочет продать квартиру, построенную по Указу №240, но не знает, как. Женщина попросила совет юриста: “Построили трёхкомнатную квартиру с привлечением субсидии по Указу №240 и капитала. Дом сдан в эксплуатацию. Как ее продать (нашли четырехкомнатную квартиру такой же площади, но рядом с ЦКРОиР, который посещает ребёнок-инвалид)?»
Дмитрий Хмыль пояснил, что господдержка не только предоставляет льготы на строительство жилья, но и некоторые ограничения по распоряжению данным имуществом. Это предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений». В соответствии с подпунктом 1.18 данного Указа предусмотрено, что продажа жилых помещений, их частей (если осуществлен раздел жилого помещения), а также долей в праве собственности на эти помещения, построенные (реконструированные) или приобретенные с господдержкой:
до полного погашения льготного кредита (в Вашем случае субсидии) не допускается;
в течение пяти лет со дня досрочного погашения этого кредита (субсидии), но не более периода, оставшегося до наступления срока его полного погашения, установленного соответствующим договором, может осуществляться соответствующему районному, городскому исполнительному и распорядительному органу, местной администрации в порядке, установленном законодательством.
– Одним из исключительных случаев является улучшение жилищных условий собственником жилого помещения путем строительства, реконструкции или приобретения жилого помещения.
Соответственно Вам необходимо досрочно погасить в полном размере субсидию и обратиться за разрешением на отчуждение жилого помещения в местный исполнительный комитет. Для этого необходимо обратиться в службу «одно окно» и предоставить необходимый перечень документов. Необходимый перечень документов перечислен в подпункте 1.1.2 пункта 1 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан». Так же данный перечень можно узнать, обратившись непосредственно в местный исполнительный комитет.
Интересный вопрос задала наша читательница Ангелина. Со слов женщины, лицевой счет на оплату ЖКУ разделили без заявления собственников. Изначально лицевой счет был один, а в июле 2020 года семья получила три: «Здравствуйте! Приватизированная квартира находится в собственности 3 человек (мама, папа, сын). Извещение об оплате коммунальных услуг до июля 2020 г. приходило одно на квартиру. С июля 2020 вместо одной жировки стали приходить три. Создано 3 лицевых счета на каждого собственника. Никаких заявлений на раздел лицевых счетов ни один из собственников не подавал. Подскажите, насколько законным является данное принудительное разделение счетов? Существует ли механизм объединения лицевых счетов?»
– На основании лицевого счета начисляются платежи за коммунальные услуги и пользование жилым помещением. Он открывается после заключения:
договора на техническое обслуживание, если квартира частная;
договора найма, если квартира государственная.
На величину размера коммунальных услуг количество лицевых счетов (один или несколько) никак не влияет.
Изначально необходимо отметить, что в законодательстве Республики Беларусь юридического понятия как разделение лицевого счета или его объединения не существует. Если речь идет о государственном жилье, то данная процедура (разделение или объединение лицевого счета) определяется внесением изменений в договор найма жилого помещения.
В случае если квартира находится в частной собственности, то лицевой счет открывается, как указано выше после заключения договора на техническое обслуживание, и данная процедура (разделение или объединение лицевого счета) определяется, находится ли жилое помещение в собственности одного собственника или находится в общей долевой собственности.
Если находится в собственности одного собственника, то разделить лицевой счет нельзя.
В тех ситуациях, когда жилое помещение находится в общей долевой собственности, для разделения лицевого счета необходимо изначально выделить долю каждого участника в данном жилом помещении. Сделать это можно по нотариально заверенному соглашению между собственниками о выделении им долей. Отдельный лицевой счет в частном жилом помещении можно открыть как на изолированную комнату, так и на отдельное количество метров, положенных каждому собственнику. Однако если другие собственники не согласны на разделение лицевого счета или возник спор о размере долей, спор придется решать только в судебном порядке.
Получив жилое помещение, например, в наследство или в результате приватизации, собственники должны обратиться в ЖЭС (или РСЦ) для перезаключения договора на техническое обслуживание. На практике, зачастую юрист ЖЭС (или РСЦ) уточняет, будут ли они разделять лицевые счета. Если будут, то это оформляется автоматически. Если собственники сообща решают оставить счет на ком-то одном, то должны написать заявление.
Почему у Вас разделили лицевые счета и почему именно сейчас, сказать сложно. Рискну предположить, что возможно в связи с подготовкой взимания оплаты коммунальных услуг с граждан не занятых в экономике (то есть, так называемых «тунеядцев»).
В данной ситуации Вам необходимо письменно обратиться в ЖЭС (или РСЦ) с целью получения ответа, на каком основании Вам разделили лицевые счета. В случае отрицательного ответа обращаться в суд или вышестоящий орган.
Что касается механизма объединения лицевых счетов, то повторюсь, что в законодательстве Республики Беларусь юридического понятия как объединения лицевых счетов не существует. Так как когда жилое помещение находится в общей долевой собственности, для разделения лицевого счета необходимо изначально выделить долю каждого участника в данном жилом помещении, то, следовательно, для объединения лицевых счетов необходимо объединить доли, то есть необходим один собственник.
Но в любом случае если Вы хотите один лицевой счет Вам изначально необходимо добиваться признания неправомерным решения ЖЭСа (или РСЦ) о разделении лицевых счетов.
Еще один вопрос о покупке земли касался приобретения участка с аукциона. Пользователь под ником nemur_off спрашивает: «Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Может ли человек (по генеральной доверенности) участвовать в аукционе, и приобрести участок на меня?»
– Доброго дня! Спасибо за вопрос. Такое приобретение не противоречит действующему законодательству. Вместе с тем, могут возникнуть затруднения, если такого рода полномочия особо не оговорены в доверенности. По моему мнению, если доверенность содержит формулировку «приобретать на мое имя земельные участки и иные объекты недвижимости, уплачивать соответствующие суммы, обращаться от моего имени за государственной регистрацией перехода (возникновения) права собственности» (не точная формулировка, а общий смысл). Рекомендую, для перестраховки, свериться с организаторами аукциона.
Были в этом месяце вопросы и об арендном жилье. Один из них звучит так: «Добрый день, мы молодая семья приезжая в чужой город. Муж, работая в МЧС, получил арендное жильё полтора года назад. Получили однушку, у нас родился ребенок, имеем мы права как-то расширить арендное жильё? Стать на очередь на двушку? Если это реально, то куда нужно обращаться, и какие документы нужны? (Тот, кто занимается этим в МЧС, ответил, что с таким не сталкивался и не знает ничего). Спасибо.»
– Уже как несколько лет обсуждается вопрос разрешить производить обмен государственного арендного жилья. Однако на законодательном уровне данная возможность до сих пор никак не установлена. И по прежнему государственное арендное жилое помещение не подлежит обмену, продаже либо приватизации.
Соответственно единственно возможным способом улучшить жилищные условия, в данной ситуации является постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы и (или) жительству.
В Вашей ситуации основанием для признания Вашей семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий, например, могла бы стать нехватка метража после рождения ребенка.
Так в соответствии с частью первой подпункта 1.2 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются граждане обеспеченные общей площадью жилого помещения менее пятнадцати квадратных метров (в городе Минске - менее десяти квадратных метров) на одного человека. При этом обеспеченность общей площадью жилого помещения определяется исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи в населенном пункте по месту принятия на учет (при принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Минске либо населенных пунктах Минского района - исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи в городе Минске и населенных пунктах Минского района).
Таким образом, обращайтесь по месту жительства в Ваш местный исполнительный комитет и по месту работы мужа для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.