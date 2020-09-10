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Кипр заблокировал санкции Евросоюза против Беларуси - СМИ
10.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Кипр заблокировал принятие санкций Евросоюза в отношении Беларуси, вводимых из-за жестокого подавления акций протеста, об это сообщает издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Кипр заявил, что не подпишется под предложением Евросоюза о введении санкций в отношении нескольких десятков белорусских должностных лиц, если государства-члены ЕС не согласятся ввести ограничения для Турции по буровым работам в восточном Средиземноморье.
Островное государство с июня прошлого года пытается добиться включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, которые добывали природный газ в экономической зоне Кипра. Однако до сих пор решение по этому вопросу не принято, поскольку Евросоюз не хочет создавать очаг напряженности.
Из-за того, что Кипр не поддержал введение санкций в отношении Минска, они не могут быть приняты, поскольку для этого нужно согласие всех 27 стран Евросоюза. Еврокомиссия отказалась комментировать переговоры по этому поводу.
Массовые
В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
После этого ряд стран Евросоюза
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В данный момент санкции в отношении Минска не могут быть приняты, поскольку для этого нужно согласие всех 27 стран Евросоюза.
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