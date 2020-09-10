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Кипр заблокировал санкции Евросоюза против Беларуси - СМИ

10.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Кипр заблокировал принятие санкций Евросоюза в отношении Беларуси, вводимых из-за жестокого подавления акций протеста, об это сообщает издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Кипр заявил, что не подпишется под предложением Евросоюза о введении санкций в отношении нескольких десятков белорусских должностных лиц, если государства-члены ЕС не согласятся ввести ограничения для Турции по буровым работам в восточном Средиземноморье.

© REUTERS / POOL
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Островное государство с июня прошлого года пытается добиться включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, которые добывали природный газ в экономической зоне Кипра. Однако до сих пор решение по этому вопросу не принято, поскольку Евросоюз не хочет создавать очаг напряженности.

Из-за того, что Кипр не поддержал введение санкций в отношении Минска, они не могут быть приняты, поскольку для этого нужно согласие всех 27 стран Евросоюза. Еврокомиссия отказалась комментировать переговоры по этому поводу.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы.

В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

После этого ряд стран Евросоюза заявил о введении санкций в отношении белорусских чиновников, ответственных за силовые разгоны мирных акций протеста. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию 30 белорусским гражданам.

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Теги: Минск
 
 
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В данный момент санкции в отношении Минска не могут быть приняты, поскольку для этого нужно согласие всех 27 стран Евросоюза.
 
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