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Беларусь опровергла информацию о запрете на въезд литовским перевозчикам

10.09.2020 09:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен ― Sputnik. Никаких изменений по въезду на территорию Беларуси нет, рассказали Sputnik в пресс-службе Минтранса. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее Национальная ассоциация перевозчиков Литвы Linava заявляла, что Беларусь может перестать впускать грузы из балтийской страны, об этом им сообщили представители отдельных компаний. Однако в Министерстве транспорта Беларуси данную информацию опровергают.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В Минтрансе республики сообщили, что какой-либо информации по этому поводу им не поступало, ситуация на границах не изменилась.
 
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