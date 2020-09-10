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Беларусь опровергла информацию о запрете на въезд литовским перевозчикам
10.09.2020 09:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен ― Sputnik. Никаких изменений по въезду на территорию Беларуси нет, рассказали Sputnik в пресс-службе Минтранса.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее Национальная ассоциация перевозчиков Литвы Linava заявляла, что Беларусь может
Последует
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В Минтрансе республики сообщили, что какой-либо информации по этому поводу им не поступало, ситуация на границах не изменилась.
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