Беларусь опровергла информацию о запрете на въезд литовским перевозчикам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен ― Sputnik. Никаких изменений по въезду на территорию Беларуси нет, рассказали Sputnik в пресс-службе Минтранса.

Ранее Национальная ассоциация перевозчиков Литвы Linava заявляла, что Беларусь может перестать впускать грузы из балтийской страны, об этом им сообщили представители отдельных компаний. Однако в Министерстве транспорта Беларуси данную информацию опровергают.

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