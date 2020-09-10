|
Спасать белорусские банки от кризиса будет РФ
10.09.2020 11:27 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российский премьер-министр Михаил Мишустин и глава российского Минфина Антон Силуанов поручили российским госбанкам поддержать своих белорусских «дочек», обеспечив их ликвидностью.
Об этом сообщает агентство
Источник Reuters отмечает, что данный шаг не только связна с опасениями возможного ограничения белорусскими банками своих операций при прекращении притока средств через межбанковское кредитование, но и очевидный шаг поддержки со стороны России Александру Лукашенко.
Напомним, ранее
25 августа глава Минфина Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что страна выполнит все обязательства по внешнему долгу в текущем году. По его словам, часть долга Беларусь уже рефинансировала. Министр напомнил, что платежи по внешнему госдолгу в этом году составляют около $3,6 млрд, $2 млрд из них уже выплачены. Тогда же Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский премьер-министр Михаил Мишустин и глава российского Минфина Антон Силуанов поручили российским госбанкам поддержать своих белорусских «дочек»,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)