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Спасать белорусские банки от кризиса будет РФ

10.09.2020 11:27 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин и глава российского Минфина Антон Силуанов поручили российским госбанкам поддержать своих белорусских «дочек», обеспечив их ликвидностью.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что речь идет о просьбе двух высокопоставленных российских чиновников к таким банкам РФ, как% Сбербанк, ВТБ и ВЭБ, каждый из которых имеет в Беларуси дочерний банк. Мишустин и Силуанов приказали банкам не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков для обеспечения белорусских дочек ликвидностью.

Источник Reuters отмечает, что данный шаг не только связна с опасениями возможного ограничения белорусскими банками своих операций при прекращении притока средств через межбанковское кредитование, но и очевидный шаг поддержки со стороны России Александру Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь проведет с Россией переговоры о рефинансировании $1 млрд долга, Александр Лукашенко уже договорился с российским коллегой Владимиром Путиным. В Минфине РФ об этом пока ничего не знают.

25 августа глава Минфина Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что страна выполнит все обязательства по внешнему долгу в текущем году. По его словам, часть долга Беларусь уже рефинансировала. Министр напомнил, что платежи по внешнему госдолгу в этом году составляют около $3,6 млрд, $2 млрд из них уже выплачены. Тогда же Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости.

 
 
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин и глава российского Минфина Антон Силуанов поручили российским госбанкам поддержать своих белорусских «дочек»,...
 
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