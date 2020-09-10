Колесникова потребовала возбудить дело против сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые оказывали на нее давление

Источник материала: Tut.by

Мария Колесникова требует у Следственного комитета возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые, по ее словам, во время задержания высказывали ей угрозы лишения жизни. Заявление Колесниковой на имя председателя СК Ивана Носкевича передала адвокат Людмила Казак.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В заявлении Мария Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси.

Мария Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ. Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных ст. 182, 183, 186 Уголовного кодекса Беларуси. В заявлении отмечает, что она может опознать всех, кто перечислен в заявлении, и готова дать подробные показания.

«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа. Указанные лица высказывали в мой адрес угрозы моей жизни и здоровью, которые воспринимались мною реально.

Во время моего незаконного удержания в ГУБОПиК, КГБ, используя любую возможность, я заявляла проходившим мимо сотрудникам о том, что меня похитили, требовала сообщить о месте своего нахождения адвокату и отцу.

После того, как сотрудники КГБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь.

После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 8 сентября. Таким образом, перечисленными выше должностными лицами ГУБОПиК и КГБ Республики Беларусь в отношении меня совершен ряд уголовно наказуемых деяний, а именно: похищение человека (ст. 182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст. 183 УК РБ), угрозы убийством (ст. 186 УК РБ)», — говорится в заявлении Колесниковой.