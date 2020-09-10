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Швед: «Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню»

10.09.2020 12:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый генеральный прокурор Андрей Швед пообещал, что прокуроры скажут свое веское слово в сохранении независимости и суверенитета страны. Об этом он заявил после своего представления Александром Лукашенко 10 сентября, его заявление опубликовано пресс-службой Генпрокуратуры.


Фото: president.gov.by

— Главой государства поставлены конкретные задачи, которые должна решать прокуратура в ближайшее время. Задача в основном одна: сохранить независимость, суверенитет нашей республики. И прокуроры здесь должны сказать, и скажут свое свое веское слово. Должна быть обеспечена безопасность на наших улицах, должен быть порядок. Любые нарушения порядка, насилия и экстремизма должны пресекаться на корню.

Швед отметил, что дело не только в пресечении, но и в профилактике.

— Сегодня перед прокурорами стоит задача усилить работу по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка. Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами: все государственные органы, всех должностных лиц — единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок, — добавил он.

Напомним, 9 сентября Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора, в связи с выходом в отставку Александра Конюка. Новым генпрокурором стал Андрей Швед, экс-председатель госкомитета судебных экспертиз. 10 сентября Александр Лукашенко лично представил его сотрудникам Генпрокуратуры.

 
 
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- Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами: все государственные органы, всех должностных лиц - единым фронтом обеспечить нашей стране...
 
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