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Швед: «Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню»
10.09.2020 12:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый генеральный прокурор Андрей Швед пообещал, что прокуроры скажут свое веское слово в сохранении независимости и суверенитета страны. Об этом он заявил после своего представления Александром Лукашенко 10 сентября, его заявление
— Главой государства поставлены конкретные задачи, которые должна решать прокуратура в ближайшее время. Задача в основном одна: сохранить независимость, суверенитет нашей республики. И прокуроры здесь должны сказать, и скажут свое свое веское слово. Должна быть обеспечена безопасность на наших улицах, должен быть порядок. Любые нарушения порядка, насилия и экстремизма должны пресекаться на корню.
Швед отметил, что дело не только в пресечении, но и в профилактике.
— Сегодня перед прокурорами стоит задача усилить работу по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка. Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами: все государственные органы, всех должностных лиц — единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок, — добавил он.
Напомним, 9 сентября Александр Лукашенко
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Швед: «Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню»
- Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами: все государственные органы, всех должностных лиц - единым фронтом обеспечить нашей стране...
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