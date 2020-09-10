Лукашенко поручил вернуть Беларусь «к безопасному периоду» уже в этом году

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 10 сентября представил Андрея Шведа в должности генерального прокурора, сообщает его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

Лукашенко высказал свое видение по теме работы органов прокуратуры.

— Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет. Хотя многие со мной не согласны, вспоминают середину 90-х. Говорят: то ли еще было. Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем, — отметил Лукашенко.

— Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси, — подчеркнул он.

Лукашенко подчеркнул, что работники органов прокуратуры должны стоять на страже закона, гарантировав безопасное развитие государства.

— И всякие там координационные советы, другие организации… И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия, — считает Лукашенко.

— Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, ее носители, — подчеркнул он. — Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас — тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет.

Лукашенко также отметил: «Сделаю я это с вами или без вас — вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну — вставайте. Не хотите — не предавайте. Вы — люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте».

Он напомнил, что говорил это еще до выборов, чувствуя, что «нам могут подкинуть эту заварушку».

— И второе: если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы, — отметил Лукашенко. — Вы образованные люди. И вы думайте. Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я называю, извне и она подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов, надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. В данном случае ситуация не такова.

— Еще раз повторяю: я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране. Поэтому действуйте по закону и помните, что вы такие же граждане, как и президент страны. И не только у меня, но и у вас есть дети. Это вам еще жить в этой стране и в новой Беларуси, — резюмировал он.

Напомним, 9 сентября Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора, в связи с выходом в отставку Александра Конюка. Новым генпрокурором стал Андрей Швед, экс-председатель госкомитета судебных экспертиз.