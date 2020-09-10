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Беларусбанк перестал выдавать кредиты на приобретение жилья с господдержкой
10.09.2020 12:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Беларусбанк приостановил выдачу льготных кредитов на приобретение жилья по указу президента №240, об этом Sputnik сообщили в контакт-центре финансового учреждения.
"Действительно, с сегодняшнего дня временно приостановлен приме новых заявок по данному указу. Никаких точных данных по срокам приостановления у нас нет на сегодняшний день", - рассказали там.
© Sputnik / Игорь Зарембо
Несмотря на это, у определенных категорий граждан все еще есть возможность обратиться в банк за кредитом на недвижимость. "На данный момент принимаются заявки по указу №13 по льготному строительству либо в рамках системы строительных сбережений", - сообщили в контакт-центре.
Напомним, основанием для получения льготного кредита в соответствии с указом №13 являются списки, составленные с соблюдением очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и утвержденные местными исполнительными органами власти.
В начале сентября Беларусбанк
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Банк с четверга не принимает заявки на кредитование по указу президента №240, на какой срок приостановили выдачу льготных кредитов, пока не известно.
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