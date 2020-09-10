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Беларусбанк перестал выдавать кредиты на приобретение жилья с господдержкой

10.09.2020 12:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Беларусбанк приостановил выдачу льготных кредитов на приобретение жилья по указу президента №240, об этом Sputnik сообщили в контакт-центре финансового учреждения.

"Действительно, с сегодняшнего дня временно приостановлен приме новых заявок по данному указу. Никаких точных данных по срокам приостановления у нас нет на сегодняшний день", - рассказали там.

© Sputnik / Игорь Зарембо
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Несмотря на это, у определенных категорий граждан все еще есть возможность обратиться в банк за кредитом на недвижимость. "На данный момент принимаются заявки по указу №13 по льготному строительству либо в рамках системы строительных сбережений", - сообщили в контакт-центре.

Напомним, основанием для получения льготного кредита в соответствии с указом №13 являются списки, составленные с соблюдением очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и утвержденные местными исполнительными органами власти.

В начале сентября Беларусбанк временно приостановил кредитование недвижимости на общих основаниях. Ранее белорусские банки делали так, когда кредитный портфель, рассчитанный на дачу займов на покупку недвижимости, истощался. Как правило, это происходило ближе к концу года.

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Теги: Минск
 
 
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Банк с четверга не принимает заявки на кредитование по указу президента №240, на какой срок приостановили выдачу льготных кредитов, пока не известно.
 
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