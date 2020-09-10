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На торгах 10 сентября рубль окреп к доллару и евро
10.09.2020 13:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 10 сентября прошли очередные торги валютами.
Доллар снизился на BYN0,0169 — до 2,6159 рубля.
Евро снизился на BYN0,0049 — 3,0946 рубля.
Российский рубль вырос на BYN0,0009 — до 3,4624 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар снизился на BYN0,0169 - до 2,6159 рубля.
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