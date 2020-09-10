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Свежие курсы валют: рубль укрепился к доллару и евро на торгах в четверг

10.09.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Белорусский рубль укрепился по отношению к доллару и евро и ослаб к российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.

© Sputnik / Игорь Зарембо
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С минувшего понедельника рубль потихоньку идет вверх после затяжного падения, которое длилось несколько недель. В среду белорусская национальная валюта укрепилась по отношению ко основным валютам корзины, в четверг тенденция сохранилась только по отношению к доллару и евро.

По результатам торгов Нацбанк 10 сентября установил следующие курсы валют:

  • 1 доллар ― 2,6158 рубля,
  • 1 евро ― 3,0946 рубля,
  • 100 российских рублей ― 3,4629 белорусского рубля.

Если сравнивать со вчерашними курсами, доллар подешевел сразу на 0,65% или 0,017 рубля, евро - на 0,16% или 0,0049 рубля. Российский рубль вырос за сутки на 0,04% или 0,0014 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос.

Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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При этом белорусский рубль по итогам торгов несущественно ослаб к российской валюте, в результате чего курс российского рубля вырос на 0,04%.
 
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