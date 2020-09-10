Беларусбанк приостанавливает кредитование новостроек по программе «Ипотека с нами» и по указу № 240

Источник материала: realt.by

Беларусбанк продолжает сворачивать кредитование жилья и приостанавливает выдачу кредитов для новостроек по программе «Ипотека с нами». Эту информацию подтвердили корреспонденту Realt.by в банке.

Сегодня стало известно, что ведущий банк страны – ОАО «АСБ «Беларусбанк» приостанавливает кредитование проектов застройщиков по программе «Ипотека с нами».

9 сентября банк стал направлять застройщикам уведомления о приостановке кредитования.

Как нам сообщили в Беларусбанке, клиентам тех застройщиков, которые получили уведомления 9 сентября, кредитование по проектам будет приостановлено с 15 сентября.

Тем, кому уведомление будет отправлено 10 сентября, кредитование приостановят с 16 сентября.

В банке также отметили, что те граждане, которые кредитуются у застройщиков по программе «Ипотека с нами», должны сначала позвонить в ипотечный центр и уточнить, примут ли у них документы на оформление кредитов. Приносить документы в банк нужно только при условии, что они получат положительный ответ на этот вопрос.

Обращаться в ипотечный центр необходимо по телефонам: 8 017 218 81 11, 8 029 686 43 37, 8 029 633 56 08.

Кроме того, как рассказали Realt.by в Беларусбанке, с 10 сентября приостановлен прием документов на получение кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений с использованием субсидии на его погашение по указу № 240.

На сегодняшний день кредит в банке на льготных условиях можно получить только по указу № 13.

На какой срок приостановлено кредитование и на каком основании, - на эти вопросы в банке не ответили.

Напомним, что ранее, а именно с 1 мая этого года, Беларусбанк приостановил кредитование покупки жилья на вторичном рынке.

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