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В Минобороны Беларуси заявили представителю США о недопустимости вмешательства в дела страны
10.09.2020 14:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг, 10 сентября, американские дипломаты во главе с временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком встретились с представителями Министерства обороны Беларуси. Об этом
Как сообщается, встречу, в которой с белорусской стороны принимал участие помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов, а с американской — временный поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук, инициировала американская сторона.
На встрече обсуждалась военно-политическая обстановка вокруг нашей страны, а белорусские военные сообщили американским дипломатам информацию о внутриполитической ситуации, заявили о недопустимости вмешательства иностранных государств во внутренние дела Беларуси и выразили обеспокоенность «эскалацией напряженности в регионе и очередным витком «гонки вооружений».
Напомним, еще до выборов Александр Лукашенко выступал с заявлениями, в которых отмечал рост напряженности и военной угрозы Беларуси, в том числе и со стороны США.
— Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем, —
После выборов Александр Лукашенко поочередно
— Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно, — отметил Лукашенко. — Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства, —
Уже 22 августа белорусский президент
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В четверг, 10 сентября, американские дипломаты во главе с временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком по своей инициативе встретились с...
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