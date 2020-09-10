В Минобороны Беларуси заявили представителю США о недопустимости вмешательства в дела страны

Источник материала: Tut.by

В четверг, 10 сентября, американские дипломаты во главе с временным поверенным в делах США в Беларуси Джеффри Джуком встретились с представителями Министерства обороны Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Как сообщается, встречу, в которой с белорусской стороны принимал участие помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов, а с американской — временный поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук, инициировала американская сторона.

На встрече обсуждалась военно-политическая обстановка вокруг нашей страны, а белорусские военные сообщили американским дипломатам информацию о внутриполитической ситуации, заявили о недопустимости вмешательства иностранных государств во внутренние дела Беларуси и выразили обеспокоенность «эскалацией напряженности в регионе и очередным витком «гонки вооружений».

Напомним, еще до выборов Александр Лукашенко выступал с заявлениями, в которых отмечал рост напряженности и военной угрозы Беларуси, в том числе и со стороны США.

— Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно «любят» — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем, — отмечал Лукашенко 6 августа.

После выборов Александр Лукашенко поочередно обвинил в управлении акциями протеста Чехию, Польшу, Великобританию, Украину, Нидерланды, Литву, Латвию, США, и в целом — Евросоюз и НАТО. Также он говорил об угрозе территориальной целостности нашей страны.

— Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно, — отметил Лукашенко. — Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства, — заявлял Лукашенко.

Уже 22 августа белорусский президент сообщил о решении привести основные части Вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность.