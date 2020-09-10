Субсидированные кредиты на жилье в Беларусбанке не выдают

Прием новых заявок на жилищные кредиты (строительство или реконструкцию) с использованием субсидий по указу № 240 приостановлен.

tut.by . Об этом сообщили в Беларусбанке порталу

«Да, на текущий момент данный вид кредитования приостановлен банком», - сообщили нам в контакт-центре. Информации о том, когда кредитование будет возобновлено, там пока нет.

Согласно указу №240, в Беларуси некоторым категориям граждан положены субсидии.

Это касается в первую очередь, многодетных семей. Им определяется минимальный размер кредита и адресной субсидии.

На данный момент в банке по-прежнему доступны льготные кредиты на жилье по указу № 13, а также кредиты на недвижимость по системе строительных сбережений.