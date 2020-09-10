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Субсидированные кредиты на жилье в Беларусбанке не выдают

10.09.2020 16:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Прием новых заявок на жилищные кредиты (строительство или реконструкцию) с использованием субсидий по указу № 240 приостановлен.
 
Об этом сообщили в Беларусбанке порталу tut.by.
 
«Да, на текущий момент данный вид кредитования приостановлен банком», - сообщили нам в контакт-центре. Информации о том, когда кредитование будет возобновлено, там пока нет.
 
Согласно указу №240, в Беларуси некоторым категориям граждан положены субсидии.
 
Это касается в первую очередь, многодетных семей. Им определяется минимальный размер кредита и адресной субсидии. 
 
На данный момент в банке по-прежнему доступны льготные кредиты на жилье по указу № 13, а также кредиты на недвижимость по системе строительных сбережений.
 
Ранее сообщалось, что семь банков в Беларуси приостановили кредитование частных лиц в связи с ростом девальвационных ожиданий и проблемами с ликвидностью. Эксперты констатируют: в стране подорвано доверии к государственным институтам, к которым относится и банковская система.
 
 
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Прием новых заявок на жилищные кредиты (строительство или реконструкцию) с использованием субсидий по указу № 240 приостановлен.  
 
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