Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Международный валютный фонд не окажет Беларуси "быструю" финансовую помощь для преодоления последствий пандемии короцнавируса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Белорусские власти обратились в МВФ за предоставлением средств в конце марта текущего года: Минск рассчитывал получить как минимум 900 миллионов долларов в качестве поддержки.

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