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МВФ не окажет Беларуси "быструю" финпомощь в связи с COVID-19
10.09.2020 18:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Международный валютный фонд не окажет Беларуси "быструю" финансовую помощь для преодоления последствий пандемии короцнавируса, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс.
Белорусские власти обратились в МВФ за предоставлением средств в конце марта текущего года: Минск рассчитывал получить
Последует
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Белорусские власти и фонд не сумели преодолеть разногласия в ходе переговоров, которые продолжались в течение пяти месяцев.
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