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Некоторые услуги в сфере ЖКХ освобождены от НДС
10.09.2020 18:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Отдельные работы и услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства освобождены от налога на добавленную стоимость, соответствующий указ подписал в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Новый документ, которым внесены изменения в указ от 2007 года "О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость", начнет действовать в республике с 1 января 2021-го.
Так, от НДС освободят работы по содержанию объектов благоустройства, проводимые за счет бюджета, и некоторые услуги ЖКХ.
В пресс-службе президента отметили, что цели принятия этого указа – сдержать рост тарифов, а также сократить расходы на содержание объектов благоустройства.
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Цели принятия указа – сдержать рост тарифов, а также сократить расходы на содержание объектов благоустройства.
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