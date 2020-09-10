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Стал известен уровень инфляции в Беларуси с начала года

10.09.2020 19:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Инфляция в Беларуси за январь-август текущего года достигла 3,8%, сообщается в отчете Национального статистического комитета страны.

© Sputnik / Руслан Кривобок
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"Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года составил 100,2%, с декабрем 2019 года – 103,8%", - говорится в сообщении на сайте Белстата.

Также сообщается, что в республике цены на продовольственные товары в августе уменьшились на 0,6% по сравнению с июлем и выросли на 2,5% по сравнению с декабрем. На непродовольственные товары цены увеличились на 0,9% и на 4,3%, на услуги - выросли на 0,6% и на 5,4% соответственно.

Инфляция в Беларуси в 2019 году была 4,7% при задаче ее удержания на уровне не выше 5%. Инфляция в 2018 году в республике достигла 5,6%, в 2017-м - 4,6%.

В 2020 году в Беларуси стоит цель по инфляции не выше 5%. Однако в августе Национальный банк республики заявил, что прогнозирует годовую инфляцию в пределах 5-5,3%.

Согласно регулярному опросу, проводимому по заказу Нацбанка Беларуси, в августе 2020 года уровень инфляции, ощущаемый населением республики, составил 10,5%.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно регулярному опросу Нацбанка Беларуси, в августе 2020 года уровень инфляции, ощущаемый населением республики, составил 10,5 процента.
 
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