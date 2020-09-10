«Если ты что-то поломал - восстанови за собственный счет». Лукашенко - о «погромах в Минске»

Источник материала: Tut.by

Ликвидация последствий беспорядков на столичных улицах стоит значительных средств и необходимо, чтобы причинившие ущерб возмещали соответствующие затраты. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 сентября во время представления Андрея Шведа в должности генпрокурора, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил. А платить надо. Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет, — заявил Лукашенко и отметил, что участие детей в уличных акциях — это ненормально.

— Практически у каждого из вас есть дети. Это ненормально, когда с колясками и маленечкими детками таскаются по улицам. Не дай бог какая-то провокация, и будет как в этом переходе (речь о трагедии на Немиге в мае 1999 года. — Прим. ред.). Я это помню и знаю, чего мне это стоило, — сказал он.

По словам Лукашенко, в работе органов прокуратуры должны быть предупредительно-профилактические мероприятия: «И они должны зависеть от остроты ситуации. Ситуация острее — ваши действия также должны быть острыми».

Напомним, 12 августа Мингорисполком озвучивал ущерб, нанесенный городскому хозяйству в результате массовых беспорядков, — более 500 тысяч рублей. Власти заявили тогда, что в городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт.