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«Если ты что-то поломал - восстанови за собственный счет». Лукашенко - о «погромах в Минске»

10.09.2020 19:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ликвидация последствий беспорядков на столичных улицах стоит значительных средств и необходимо, чтобы причинившие ущерб возмещали соответствующие затраты. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 сентября во время представления Андрея Шведа в должности генпрокурора, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил. А платить надо. Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет, — заявил Лукашенко и отметил, что участие детей в уличных акциях — это ненормально.

— Практически у каждого из вас есть дети. Это ненормально, когда с колясками и маленечкими детками таскаются по улицам. Не дай бог какая-то провокация, и будет как в этом переходе (речь о трагедии на Немиге в мае 1999 года. — Прим. ред.). Я это помню и знаю, чего мне это стоило, — сказал он.

По словам Лукашенко, в работе органов прокуратуры должны быть предупредительно-профилактические мероприятия: «И они должны зависеть от остроты ситуации. Ситуация острее — ваши действия также должны быть острыми».

Напомним, 12 августа Мингорисполком озвучивал ущерб, нанесенный городскому хозяйству в результате массовых беспорядков, — более 500 тысяч рублей. Власти заявили тогда, что в городе повреждены здания детских садов и школ, элементы благоустройства, инфраструктуры, транспорт.

 
Теги: Минск
 
 
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