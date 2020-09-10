Совет по развитию предпринимательства раскритиковал проект указа по борьбе с просроченными зарплатами

Источник материала: Tut.by

Совет по развитию предпринимательства не поддержал подходы Министерства труда и соцзащиты по обеспечению своевременной выплаты зарплаты, а также дополнительному регулированию условий и порядка заключения гражданско-правовых договоров. Об этом сообщила пресс-служба Совета.





Напомним, проектом указа «О мерах по защите прав работающих» предусматривается, что, в случае задержки зарплаты на срок более 15 календарных дней, работник имеет право приостановить работу на весь период до выплаты зарплаты. При этом за ним не сохраняется средний заработок, он может работать по совместительству полный рабочий день, но обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после выплаты задержанной зарплаты в полном объеме.

По мнению Совета, предусмотренные проектом указа меры, в частности, предоставление работникам, не получившим вовремя зарплату, права на самостоятельный поиск средств к существованию, не обеспечивают достижение цели проекта — «повышение социальной защиты работающих». Проблема невыплаты зарплаты при этом не решается, а лишь откладывается «до лучших времен». При этом работники, приостановившие работу, фактически отдаются «на откуп» самим себе.

Кроме того, получая возможность работать по совместительству полный рабочий день, работник вынужден строить свои отношения с другим нанимателем на условиях «режима ожидания», поскольку сразу же после выплаты задержанной зарплаты обязан выйти на основную работу. Наличие столь «гибких» трудовых отношений довольно сложно представить на практике, поскольку любой наниматель формирует свою программу действий, как минимум, на ближайший месяц.

Совет также обращает внимание на угрозу дальнейшего ухудшения экономического положения нанимателей, поскольку в ряде случаев использование несколькими ключевыми сотрудниками своего права оставить рабочее место может заблокировать работу всего коллектива. В результате шансы на выплату зарплаты еще больше сокращаются.

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Члены Совета отметили, что проблемы несвоевременной выплаты зарплаты должны решаться иными, используемыми в мировой практике методами, в числе которых механизмы гарантирования, создание резервных фондов и другие.

Практика свидетельствует, что эта проблема как правило обусловлена несвоевременностью расчетов за товары, работы (услуги), в том числе выполненные в рамках госзакупок. В связи с этим было предложено рассмотреть возможность:

— введения государственной гарантии выплаты зарплаты организациями, поставляющими товары, выполняющими работы или оказывающими услуги в рамках госзаказа;

— установления для нанимателей, допустивших неоднократную в течение года задержку выплаты зарплаты, обязанности создания специализированных резервных фондов, предназначенных для аккумулирования средств и возможности их использования исключительно на выплату зарплаты.

Что касается норм проекта указа, предусматривающих дополнительное регулирование условий и порядка привлечения граждан к выполнению работ и оказанию услуг на основании гражданско-правовых договоров, по мнению Совета, это повлечет рост административных издержек для нанимателей, уменьшение их гибкости в вопросах использования трудовых ресурсов, что негативно отразится на уровне издержек производства и показателях его эффективности.

Как следствие, Совет не разделяет позицию разработчика о том, что «нормативные предписания проекта не будут негативно влиять на бизнес-среду и инвестиционный климат Республики Беларусь». Принятию подобных правовых инициатив должна предшествовать детальная оценка регулирующего воздействия на условия осуществления предпринимательской деятельности, резюмировали в Совете.