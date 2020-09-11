Депутат Савиных выступил за «всестороннее расследование» действий силовиков и протестующих

Источник материала: Tut.by

Депутат Андрей Савиных выступает за расследование действий силовиков и участков акций протеста, а также считает, что Координационный совет не может принимать участие в диалоге между органами власти и обществом как представитель интересов последнего. Об этом парламентарий заявил на встрече с инициативной группой избирателей Чкаловского избирательного округа № 96 Минска. Вот о чем еще говорили депутат и избиратели.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О диалоге представителей власти и общества

Андрей Савиных заявил, что выступает за диалог между органами власти и обществом.

— Нам надо искать выход из сложившегося положения. Выход может происходить исключительно путем определенного диалога на какой-то площадке, — считает депутат. В качестве таковой он предлагает выбрать Палату представителей Национального собрания.

Один из избирателей спросил, как парламентарий относится к тому, чтобы в обсуждение на названной площадке включить представителей Координационного совета, которые представляли бы интересы общества.

— Плохо. Координационный совет не имеет легального статуса. Нам непонятно, как туда избирались люди, какие цели они преследуют. То есть нет верификации их юридического статуса, — ответил Савиных, заметив, что готов обсуждать любые юридические проблемы со своими избирателями, но ему «сложно рассматривать КС в качестве партнера по переговорам на площадке парламента».

— Координационный совет не может стать участником этих переговоров по одной простой причине, потому что они требуют безусловного ухода действующей власти, — добавил депутат.

О прошедших выборах: Я верю, что победил Лукашенко

Депутат заявил, что исходя из официальных результатов и «косвенных доказательств», на выборах президента победил Александр Лукашенко.

— Это реальный факт, в который лично я верю, — заметил депутат. — Тем не менее мы имеем достаточно широкую кампанию в СМИ, заявления довольно большого количества общественных организаций, людей, которые официально были наблюдателями, о якобы фальсификациях на избирательных участках. Я эту информацию не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но прихожу к выводу, что наш Избирательный кодекс уязвим от такого рода атак.

Парламентарий высказал инициативу рассмотрения вопроса о внесении изменений в Избирательный кодекс с целью исключить «возможность такого рода атаки на наши выборы».

— Как вы считаете, то, что наблюдателей задерживали на участках и не давали им выполнять свой гражданский долг, наблюдать за выборами, — это было нормально? — поинтересовался один из присутствующих избирателей.

— У меня нет права, как у депутата, на правовую оценку действий, которые произошли без моего ведома, — ответил Савиных.

На озвученный избирателями вопрос, готов ли депутат инициировать независимую проверку фактов, которые они характеризуют как нарушения на избирательных участках округа, парламентарий подчеркнул, что действующее законодательство не дает ему возможности вмешиваться в результаты или организовывать независимые проверки.

Депутат выступает за то, чтобы дать правовую оценку действиям силовиков и протестующих

Один из присутствующих избирателей озвучил предложение инициировать проведение «полного гласного независимого расследования фактов насилия, нарушения прав и свобод граждан».

На это депутат заметил, что выступает за проведение всестороннего расследования как действий протестующих граждан, так и правоохранительных органов. Савиных напомнил, что для этой цели создана специальная межведомственная комиссия .

— Если среди моих избирателей есть люди, которые пострадали на Окрестина или где-то еще, они могут обратиться ко мне лично, я готов буду подкрепить их обращения в Следственный комитет своим депутатским запросом, — добавил депутат чуть позже.

«Закон о массовых мероприятиях не соответствует уровню политической активности»

Андрей Савиных высказался за внесение изменений в законодательство о массовых мероприятиях, так как оно «не соответствует уровню политической активности в обществе и создает очень сложную ситуацию для правоохранительных органов». По его мнению, следует уходить от ситуации, когда каждая демонстрация политических убеждений воспринимается как массовое мероприятие.

— Я хотел бы изменить закон таким образом, чтобы люди могли демонстрировать свои политические пристрастия и это не квалифицировалось как незаконная массовая акция. Я не исключаю, что нам придется сохранить заявительный порядок митингов и массовых мероприятий, особенно в тех местах, которые специально выделены для проведения таких мероприятий. Но движение человека или группы людей, которые не нарушают правила дорожного движения или не препятствуют жизни других граждан, не должно рассматриваться как массовое мероприятие.

При этом акции и мероприятия на центральных улицах города он предлагает оставить в рамках действующего законодательства, то есть, чтобы организаторы и далее получали разрешение на их проведение в органах власти.