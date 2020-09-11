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10 из 15 зарегистрированных политических партий потребовали прекращения насилия и проведения новых выборов

11.09.2020 07:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представители 10 из 15 официально зарегистрированных в Беларуси партий провели круглый стол. В нем приняли участие представители как оппозиционных партий, так и провластных. Итогом его стала совместная резолюция.


Представители партий, обсудив общественно-политическую ситуацию в стране, потребовали от государственных органов и должностных лиц «принять исчерпывающие меры по прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирные протесты, и незамедлительно освободить всех задержанных, возбудить уголовные дела по фактам убийств, пыток, избиений, произвольных задержаний для последующего привлечения к ответственности виновных».

«Предлагаем органам государственной власти организовать диалог с представителями всего спектра общественно-политических сил Беларуси по вопросу проведения в течение ближайших 6 месяцев новых выборов президента Республики Беларусь», — сказано в резолюции.

Участники круглого стола, который провели лидеры партий, учредили постоянно действующее совещание политических партий Республики Беларусь.

Среди подписантов резолюции шесть оппозиционных партий: Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, Белорусская партия левых «Справедливый мир», Партия БНФ, Белорусская партия «Зелёные» и Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада».

Еще четыре подписанта — лидеры партией с репутацией провластных: Белорусская социально-спортивная партия, Республиканская партия, Республиканская партия труда и справедливости, а также Социал-демократическая партия народного согласия.

Как сообщил «Радые Свабода» председатель Социал-демократической партии народного согласия Сергей Ермак, встреча представителей партии продлилась с 14 до 17 часов, была принята сокращенная версия заявления.

— Ситуация в стране плачевная, мы почти находимся на грани гражданской войны, и нам бы этого не хотелось. Власти должны начать разговор с народом, с лидерами партий, чтобы закрыть эти вопросы и снять напряженность в обществе , — сказал он.

Сергей Ярмак сказал, что признает результаты выборов, но не совсем уверен, что у Лукашенко 80%.

— Мы ждем переговоров от властей и будем участвовать в реформировании Конституции. Последние десять лет я говорил, что нам нужно изменить Конституцию, нам нужна смешанная избирательная система, — добавил он.

 
 
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«Предлагаем органам государственной власти организовать диалог с представителями всего спектра общественно-политических сил Беларуси по вопросу проведения в...
 
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