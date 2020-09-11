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Машина времени за $250 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
11.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В центре Минска на ул. К.Маркса продается кусочек настоящей истории белорусской архитектуры —
Именно в таком интерьере прошло детство многих белорусов
Современные квартиры при всем своем многообразии в чем-то похожи: продуманное зонирование пространства, максимальное количество бытовой техники, функциональная мебель. Сейчас к этому добавились еще и белые или графитовые стены и встроенные холодильники и шкафы.
Но давайте представим, что есть возможность вернуться в 80-е годы, к такому уютному и «ковровому» интерьеру. Здесь мебель покупалась по принципу «что удалось достать», в каждой семье была своя «стенка» в зале (в которой часто стоял сервиз для праздников), а на стенах висели ковры (потому что тогда это было модно, да и теплее так). Для многих белорусов именно в таком интерьере прошло их детство.
Мы нашли квартиру в самом центре Минска, где есть возможность вернуться в те годы, прикоснуться к истории одной знаменитой и в то же время простой семьи архитектора Юрий Шпита. Сейчас жилье отца нам показывает его сын — Андрей Шпит, он и является собственником квартиры.
В доме по К.Маркса, 42 необычное количество квартир — 123 (по проекту должно быть 130)
Здание по ул. К.Маркса, 42, как и многие другие, стало воплощением новаторских в те времена идей молодого архитектора. Из-за того, что каждый подъезд находится на своём уровне, дом называют в народе «ступеньки». Юрий Шпит сам выбрал квартиру для своей семьи в этом доме: здесь высокие потолки и окна выходят на обе стороны.
Квартира четырехкомнатная, но несущая стена в ней только одна — между двумя спальнями. Все остальные стены можно переносить, преобразив пространство на свой вкус. Некоторые минчане выкупали 2 квартиры на этаже, объединяя пространство в одну большую 7-комнатную квартиру. Для отдельных именитых жильцов сразу было спроектировано по одной квартире на этаж. Именно поэтому, кстати, в доме такое необычное количество квартир — 123 (по проекту должно было быть 130).
"Юрий Шпит был приближенным архитектором Петра Машерова, и именно он спроектировал знаменитую резиденцию в Дроздах"
Апартаменты общей площадью 85 квадратных метров расположены на 5 этаже 9-этажного дома. Здесь красивая парадная на входе в подъезд и большие окна на каждом этаже.
Переступая порог этой квартиры, будто попадаешь в машину времени, которая за секунду переносит в СССР в расцвете его сил. Полное собрание Большой Советской энциклопедии, выпуски журнала «Наука и жизнь» за 1984, 1985 годы, собрание сочинений У. Шекспира, журналы из Франции прямиком из 1980 года, проигрыватель, уникальные и уже раритетные пластинки Queen, Pink Floyd, Toto Cutugno и многих других. Как только прикасаешься к этому, понимаешь, что было действительно важным для этой семьи.
— По тем временам это была модная квартира, и каждый метр здесь о чем-то напоминает. В кресле в зале отец любил сидеть и рисовать проекты домов в своей тетрадочке. Вплоть до последних его лет он продолжал рисовать и проектировать дома.
Вы вряд ли найдете это в интернете: отец был приближенным архитектором Петра Машерова. Именно Юрий Васильевич Шпит, кстати, спроектировал известную резиденцию в Дроздах, базу отдыха ЦК КПБ в Плавно и ряд других объектов.
У нас в гостях побывала, наверное, вся элита белорусских ученых и знаменитых людей тех лет: часто захаживал председатель Госстроя БССР Владимир Король, председатель Совета Министров БССР Тихон Киселев, оперные певцы, эстрадный певец Виктор Вуячич был хорошим другом моего отца.
— До последних лет в этой квартире жила моя мама, и она не хотела никакого ремонта в своем доме. Именно поэтому здесь все осталось, как есть, примерно с 80-х, 90-х годов.
Мамы несколько лет назад не стало, и сначала я хотел сохранить эту квартиру своим детям, но потом понял, что найду, что оставить им в наследство, а эту недвижимость стоит все-таки продать.
Стоимость квартиры на данный момент — $250 тысяч.
— Кто-то покупает просто «стены» и делает ремонт на свое усмотрение, для кого-то важно сохранить дух квартиры и он оставляет часть интерьера как память — все очень индивидуально. Например, паркет на полу сделан очень качественно и, на мой взгляд, его дешевле отреставрировать, чем класть современный аналог. Или что касается планировки: можно объединить пространство кухни и зала, сделав большую гостиную, — это сейчас встречается повсеместно. Кто-то объединяет санузел с коридором, получая огромную ванную комнату, но, на мой взгляд, такая большая ванная не нужна. При желании эту квартиру можно переделать множеством способов, но одно можно сказать точно: это уникальный объект недвижимости и истории.
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Машина времени за $250 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
В центре Минска на ул. К.Маркса продается кусочек настоящей истории белорусской архитектуры — квартира заслуженного архитектора БССР Юрия Васильевича Шпита. Его...
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