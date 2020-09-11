Машина времени за $250 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов

"Юрий Шпит был приближенным архитектором Петра Машерова, и именно он спроектировал знаменитую резиденцию в Дроздах"

Апартаменты общей площадью 85 квадратных метров расположены на 5 этаже 9-этажного дома. Здесь красивая парадная на входе в подъезд и большие окна на каждом этаже.

Переступая порог этой квартиры, будто попадаешь в машину времени, которая за секунду переносит в СССР в расцвете его сил. Полное собрание Большой Советской энциклопедии, выпуски журнала «Наука и жизнь» за 1984, 1985 годы, собрание сочинений У. Шекспира, журналы из Франции прямиком из 1980 года, проигрыватель, уникальные и уже раритетные пластинки Queen, Pink Floyd, Toto Cutugno и многих других. Как только прикасаешься к этому, понимаешь, что было действительно важным для этой семьи.

— По тем временам это была модная квартира, и каждый метр здесь о чем-то напоминает. В кресле в зале отец любил сидеть и рисовать проекты домов в своей тетрадочке. Вплоть до последних его лет он продолжал рисовать и проектировать дома.

Вы вряд ли найдете это в интернете: отец был приближенным архитектором Петра Машерова. Именно Юрий Васильевич Шпит, кстати, спроектировал известную резиденцию в Дроздах, базу отдыха ЦК КПБ в Плавно и ряд других объектов.

У нас в гостях побывала, наверное, вся элита белорусских ученых и знаменитых людей тех лет: часто захаживал председатель Госстроя БССР Владимир Король, председатель Совета Министров БССР Тихон Киселев, оперные певцы, эстрадный певец Виктор Вуячич был хорошим другом моего отца.