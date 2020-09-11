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Машина времени за $250 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов

11.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В центре Минска на ул. К.Маркса продается кусочек настоящей истории белорусской архитектуры — квартира заслуженного архитектора БССР Юрия Васильевича Шпита. Его наследники оставили интерьер нетронутым, поэтому мы предлагаем побывать в машине времени и увидеть своими глазами, как жила белорусская элита 1980-х годов.

Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов

Юрий Васильевич Шпит — заслуженный архитектор Белорусской ССР, преподаватель на архитектурном факультете Белорусского политехнического института, председатель Союза архитекторов Белорусской ССР, директор Белорусского Государственного научно-исследовательского и проектного института Градостроительства. Внёс большой вклад в разработку планировки г. Минска, Новополоцка, Бобруйска и других белорусских городов, за что ему была присуждена Государственная премия Белорусской ССР.  

Именно Юрий Васильевич Шпит стал одним из тех зодчих, которые возрождали белорусские города, создавали планировки улиц, проектировали здания, разрабатывали планировки квартир. Архитектор разработал несколько серий многоквартирных домов, полностью спроектировал жилые дома для застройки квартала Минского тракторного завода. Он же спроектировал в Минске застройку квартала на пересечении Ленинского проспекта и ул. Козлова, ул. Молодежной, комплекс жилых и общественных зданий по ул. Толбухина, кинотеатр “Партизан”, множество жилых домов и общественных зданий, гостиницу «Юность» на Минском море, несколько корпусов гостиницы «Беларусь» в Сочи. Им разработаны проекты множества знаковых объектов архитектуры по всей Беларуси: монумент «Партизанам Вилейщины» на оз. Нарочь и монумент Победы на пл.Победы в Витебске, проект зданий Могилевского обкома КПБ и Дом Советов в Бобруйске, Домов приемов ЦК КПБ и СМ БССР, гостиницы в Березинском заповеднике и ряда других обьектов. Также Юрий Шпит представлял Белорусскую ССР на заседаниях и сессиях рабочей группы по градостроительству и районной планировке Европейской Экономической Комиссии ООН в г.Женеве.

Именно в таком интерьере прошло детство многих белорусов

Современные квартиры при всем своем многообразии в чем-то похожи: продуманное зонирование пространства, максимальное количество бытовой техники, функциональная мебель. Сейчас к этому добавились еще и белые или графитовые стены и встроенные холодильники и шкафы.

Но давайте представим, что есть возможность вернуться в 80-е годы, к такому уютному и «ковровому» интерьеру. Здесь мебель покупалась по принципу «что удалось достать», в каждой семье была своя «стенка» в зале (в которой часто стоял сервиз для праздников), а на стенах висели ковры (потому что тогда это было модно, да и теплее так). Для многих белорусов именно в таком интерьере прошло их детство. 

Мы нашли квартиру в самом центре Минска, где есть возможность вернуться в те годы, прикоснуться к истории одной знаменитой и в то же время простой семьи архитектора Юрий Шпита. Сейчас жилье отца нам показывает его сын — Андрей Шпит, он и является собственником квартиры.

Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов

В доме по К.Маркса, 42 необычное количество квартир — 123 (по проекту должно быть 130)

Здание по ул. К.Маркса, 42, как и многие другие, стало воплощением новаторских в те времена идей молодого архитектора. Из-за того, что каждый подъезд находится на своём уровне, дом называют в народе «ступеньки». Юрий Шпит сам выбрал квартиру для своей семьи в этом доме: здесь высокие потолки и окна выходят на обе стороны.

Квартира четырехкомнатная, но несущая стена в ней только одна — между двумя спальнями. Все остальные стены можно переносить, преобразив пространство на свой вкус. Некоторые минчане выкупали 2 квартиры на этаже, объединяя пространство в одну большую 7-комнатную квартиру. Для отдельных именитых жильцов сразу было спроектировано по одной квартире на этаж. Именно поэтому, кстати, в доме такое необычное количество квартир — 123 (по проекту должно было быть 130).

Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов

"Юрий Шпит был приближенным архитектором Петра Машерова, и именно он спроектировал знаменитую резиденцию в Дроздах"

Апартаменты общей площадью 85 квадратных метров расположены на 5 этаже 9-этажного дома. Здесь красивая парадная на входе в подъезд и большие окна на каждом этаже.

Переступая порог этой квартиры, будто попадаешь в машину времени, которая за секунду переносит в СССР в расцвете его сил. Полное собрание Большой Советской энциклопедии, выпуски журнала «Наука и жизнь» за 1984, 1985 годы, собрание сочинений У. Шекспира, журналы из Франции прямиком из 1980 года, проигрыватель, уникальные и уже раритетные пластинки Queen, Pink Floyd, Toto Cutugno и многих других. Как только прикасаешься к этому, понимаешь, что было действительно важным для этой семьи. 

— По тем временам это была модная квартира, и каждый метр здесь о чем-то напоминает. В кресле в зале отец любил сидеть и рисовать проекты домов в своей тетрадочке. Вплоть до последних его лет он продолжал рисовать и проектировать дома.

Вы вряд ли найдете это в интернете: отец был приближенным архитектором Петра Машерова. Именно Юрий Васильевич Шпит, кстати, спроектировал известную резиденцию в Дроздах, базу отдыха ЦК КПБ в Плавно и ряд других объектов.

У нас в гостях побывала, наверное, вся элита белорусских ученых и знаменитых людей тех лет: часто захаживал председатель Госстроя БССР Владимир Король, председатель Совета Министров БССР Тихон Киселев, оперные певцы, эстрадный певец Виктор Вуячич был хорошим другом моего отца.

Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов

— До последних лет в этой квартире жила моя мама, и она не хотела никакого ремонта в своем доме. Именно поэтому здесь все осталось, как есть, примерно с 80-х, 90-х годов.

Мамы несколько лет назад не стало, и сначала я хотел сохранить эту квартиру своим детям, но потом понял, что найду, что оставить им в наследство, а эту недвижимость стоит все-таки продать. 

Стоимость квартиры на данный момент — $250 тысяч

— Кто-то покупает просто «стены» и делает ремонт на свое усмотрение, для кого-то важно сохранить дух квартиры и он оставляет часть интерьера как память — все очень индивидуально. Например, паркет на полу сделан очень качественно и, на мой взгляд, его дешевле отреставрировать, чем класть современный аналог. Или что касается планировки: можно объединить пространство кухни и зала, сделав большую гостиную, — это сейчас встречается повсеместно. Кто-то объединяет санузел с коридором, получая огромную ванную комнату, но, на мой взгляд, такая большая ванная не нужна. При желании эту квартиру можно переделать множеством способов, но одно можно сказать точно: это уникальный объект недвижимости и истории.

Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов
Машина времени за 0 тысяч. В центре Минска продается квартира знаменитого архитектора Юрия Шпита со всей обстановкой из 80-х годов

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В центре Минска на ул. К.Маркса продается кусочек настоящей истории белорусской архитектуры — квартира заслуженного архитектора БССР Юрия Васильевича Шпита. Его...
 
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