Адвокат Лаевский: Заключение Знака под стражу является произвольным. Мы обжаловали его

Источник материала: Tut.by

Защитник адвоката и члена президиума Координационного совета Максима Знака Дмитрий Лаевский через Следственный комитет подал жалобу в суд на заключение под стражу. Об этом Лаевский рассказал TUT.BY.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Выдвинутые Максиму Знаку подозрения защита категорически отвергает, поскольку ни одно из высказываний Максима никогда не нарушало закон, не являлось призывом и не было направлено против национальной безопасности. Наоборот, Максим в своих выступлениях подчеркивал важность правовых процедур и говорил о необходимости верховенства права. Мы сейчас готовим ходатайство о прекращении уголовного преследования и в ближайшее время сможем дать по этому поводу более широкий комментарий, — сказал Лаевский.

Защитник считает, что Максим Знак подвергся уголовному преследованию и заключению под стражу в связи с профессиональной адвокатской деятельностью и выражением мнения при этом.

— Все это беспрецедентно и уже начинает вызывать большой международный резонанс не только в профессиональном сообществе, но и гораздо шире. Репутационные и экономические потери для страны в связи с арестом и уголовным преследованием адвоката колоссальны, и вряд ли это было учтено правоохранительными органами, но еще не поздно, — заявляет адвокат.

С вечера среды Максим Знак содержится под стражей в СИЗО-1 Минска. Жалоб, по словам адвоката, на условия содержания нет.

— Максим держится очень достойно и в хорошем расположении духа. Характер сильный, он справится. Мы, безусловно, неплохо представляем состояние правой действительности, но при этом абсолютно настроены на победу, — говорит Лаевский.

Дмитрий Лаевский считает, что оснований для заключения под стражу адвоката Максима Знака нет по нескольким причинам. Во-первых, нет реальных фактов того, что он, находясь на свободе, стал бы скрываться или мешать расследованию — ведь еще в августе, когда уголовное дело «по факту координационного совета» только появилось, Максим являлся в качестве свидетеля и с тех пор никуда не собирался уезжать, да и в день задержания просто работал в офисе.

Во-вторых, исходя из характера подозрений — они выдвинуты в связи с некими высказываниями при осуществлении адвокатской деятельности и в рамках Конституции, а не в связи с, например, насильственными действиями или ущербом, поэтому заключение под стражу никак не выглядит необходимой мерой.

В-третьих, выдвинутые подозрения неконкретизированные по фактическим обстоятельствам (то есть не понятно, было ли какое-то высказывание, когда, где, о чем именно и пр.), что нарушает право на защиту.

— В-четвертых, органом следствия вообще не учтены никакие сведения о личности Максима. В-пятых, с точки зрения международного права заключение Максима под стражу является произвольным. Поэтому правовая позиция есть и будем бороться, — считает Дмитрий Лаевский.

Жалоба на заключение под стражу в течение трех суток должна передаваться органом следствия в суд, который в течение трех суток должен рассмотреть. Суд может отменить заключение под стражу и применить подписку о невыезде. При этом заключение под стражу может быть отменено и самим Следственным комитетом.